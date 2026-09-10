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חדשות פוליטי מדיני

הסוקר מעריך: "נדע את זה תוך שבועיים"

הסוקר הבכיר צוריאל שרון, התייחס לעלייתו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בסקרים והתייצבותו של עופר וינטר על 4 מנדטים, והוסיף: "אנחנו נדע את זה תוך שבועיים" 

09:21
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קלפי (יונתן זינדל / פלאש90)

אמש (רביעי) התפרסמו סקרים חדשים, ראשונים מאז סגירת הרשימות והשריונים למפלגות השונות. על פי נתוני הסקר שפורסם ב-i24, גוש הימין עם 60 מנדטים, וכפסע מהאפשרות להקים ממשלה. גוש האופוזיציה עם 48 מנדטים, והמפלגות הערביות עם 12 מנדטים.

הסוקר הבכיר צוריאל שרון, ניתח את נתוני המפלגות, ואף שיגר אזהרה למפלגות הוותיקות החרדיות.

בנט, על פי נתוני הסקר מקבל 10 מנדטים. שרון פרגן לו ואמר: "בנט חוזר לראשונה ל-10 מנדטים, והלקח שניתן ללמוד מזה, שלא צריך למהר ולהפסיד שחקנים שנראים בצלילה. שינוי המגמה אצל בנט הוא מדהים וקשור כנראה גם לקמפיין שהוא מבצע".

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עוד הוא אמר כי "כל 4 המפלגות החרדיות, שורפות במצטבר 2%. כמעט 2 מנדטים. המפלגות החרדיות צריכות לשים לב לזה מאוד".

שרון התייחס למפלגתו של וינטר ואמר: "בשבועיים האחרונים כתשו אותו כהוגן, והוא מתייצב על 4 מנדטים. האם המגמה תתהפך? נדע את זה תוך שבועיים".

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