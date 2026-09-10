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חדשות פוליטי מדיני

הפרשנית הבכירה מעריכה: זו הממשלה שתקום אחרי הבחירות

הכתבת והפרשנית הפוליטית ניתחה את מפת המנדטים בעקבות סקרי אמש, והעריכה כי לפי המצב הנוכחי זו הממשלה שתקום אחרי הבחירות

09:06
6 תגובות
פתקי הצבעה בישראל (יונתן זינדל / פלאש90)

גל הסקרים שנחשף אמש מעורר סערה במערכת הפוליטית ומצביע על תמונה מורכבת במיוחד בדרך להרכבת הממשלה הבאה.

הכתבת והפרשנית הפוליטית שירית אביטן הכהן התייחסה לנתונים העדכניים וציינה כי למרות התאוששות מסוימת בימין, הדרך לקואליציה יציבה עודנה רחוקה.

"ערב של סקרים בישראל: גם הציונות הדתית וגם עמך עוברות את אחוז החסימה", ניתחה אביטן הכהן את המגמות העדכניות. עם זאת, היא הבהירה כי המעבר של המפלגות אינו מספק כדי להבטיח הכרעה ברורה: "עדיין לא מספיק כדי לבסס קואליציה. כרגע לפחות נראה שממשלת מיעוט בדרך".

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עמית
לפני 23 דקות

ביום שישי בשולחן שבת הבטתי בילדות שלי ודאגתי! בת אחת רוצה להיות לוחמת והם שם בירושלים דואגים רק לכיסא ולפטורים, איפה ערבות הדדית?!
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