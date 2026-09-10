הפרשנית הבכירה מעריכה: זו הממשלה שתקום אחרי הבחירות

גל הסקרים שנחשף אמש מעורר סערה במערכת הפוליטית ומצביע על תמונה מורכבת במיוחד בדרך להרכבת הממשלה הבאה.

הכתבת והפרשנית הפוליטית שירית אביטן הכהן התייחסה לנתונים העדכניים וציינה כי למרות התאוששות מסוימת בימין, הדרך לקואליציה יציבה עודנה רחוקה.

"ערב של סקרים בישראל: גם הציונות הדתית וגם עמך עוברות את אחוז החסימה", ניתחה אביטן הכהן את המגמות העדכניות. עם זאת, היא הבהירה כי המעבר של המפלגות אינו מספק כדי להבטיח הכרעה ברורה: "עדיין לא מספיק כדי לבסס קואליציה. כרגע לפחות נראה שממשלת מיעוט בדרך".