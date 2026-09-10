דיווח: מרקו רוביו לא מתכנן כרגע לרוץ לנשיאות

מזכיר המדינה מרקו רוביו ( Gage Skidmore\שאטרסטוק )

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר כי הוא לא מתכנן בשלב הזה לרוץ לנשיאות בבחירות הבאות שיתקיימו ב-2028. כך דווח הלילה (בין רביעי לחמישי) ברשת NBC News.

לפי הדיווח, רוביו שלל את האפשרות שיתמודד בפריימריז הרפובליקנים בשיחות פרטיות שערך עם מקורביו בחודשים האחרונים. גורם המעורה בפרטים אמר כי "רוביו אוהב להיות מזכיר המדינה, ושמח בתפקיד שלו. הנשיא סומך עליו לנהל תיק גדול". עם זאת, הגורם ציין כי רוביו לא מתכנן להתמודד בבחירות הקרובות - אך עשוי לרוץ לנשיאות בעתיד. "הוא עדיין צעיר, והוא מנהל מדיניות ופוליטיקה חכמה" הסביר. "הוא משאיר את הדלת פתוחה לאפשרות שירוץ לנשיאות בהמשך. אם הייתם שואלים אותו האם הוא מעוניין להתמודד ב-2032 או 2036, הוא כנראה יגיד שכן".

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בהצהרה שנשא אמש לרשת הטלוויזיה הקולומביאנית RCN, רוביו התייחס בעצמו לנושא וטען כי "אני לא יודע מה יקרה בעתיד, אבל אין לי שום תכניות בשלב הזה. אני לא מועמד לשום דבר חדש כרגע".

רוביו הסביר כי "אני ממוקד בעבודה הקיימת במאה אחוז. ואני חייב להיות ממוקד בזה, כי יש לי שני תפקידים". בדבריו רוביו התייחס לתפקידו כממלא מקום יועץ הנשיא לענייני ביטחון לאומי, לצד תפקידו כמזכיר המדינה.