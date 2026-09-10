חיכה לסגירת הרשימות: הנקמה של נתניהו באבי מעוז

מפלגת נעם ( צילום: סרוגים )

בזמן שמפלגת "נעם לישראל" הגישה את רשימתה לוועדת הבחירות והצהירה על ריצה עצמאית עד הסוף, מאחורי הקלעים מתברר כי מדובר בהחלטה מודעת של ראש הממשלה בנימין נתניהו לוותר על שילובה בגוש הימין.

על פי דיווח של עמיאל ירחי ב-i24, נתניהו החליט במודע לקבור את מפלגת נעם ולא לאפשר את הכנסתה תחת מטריה מאוחדת. במהלך המגעים לסגירת הרשימות, גורמים במפלגת "הציונות הדתית" בדקו מול נתניהו את האפשרות לבצע איחוד טכני או שילוב של יו"ר נעם, ח"כ אבי מעוז, כדי למנוע אובדן קולות בימין. עם זאת, התשובה שקיבלו מבלפור הייתה שלילית וחד-משמעית.

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מאחורי המהלך עומדות שתי סיבות מרכזיות: ראשית, ההבנה במטה הליכוד כי לנעם אין כוח אלקטורלי אמיתי שמצדיק שיריון או איחוד. שנית, מדובר בסוג של נקמה פוליטית וחשבון פתוח של נתניהו ואנשיו על התנהלותו העצמאית והלעומתית של מעוז נגד הקואליציה לאורך מושבי הכנסת האחרונים.