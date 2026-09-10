יועז הנדל מעריך: זה מספר המנדטים שאקבל בבחירות

יועז הנדל ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

יו"ר מפלגת 'המילואימניקים-הכלכלית', השר לשעבר יועז הנדל, מתח הבוקר (חמישי) ביקורת חריפה על מפלגת ש"ס, והתייחס בראיון לרדיו 103fm לטלטלות הפוליטיות האחרונות בגזרתו – כולל הפרידה מחילי טרופר, הערכת הכוח האלקטורלי של מפלגתו והסיבות לכך שלא חבר לרשימת "ישר" בראשות גדי איזנקוט.

בריאיון לתוכנית "שבע תשע" עם ניסים משעל ואילאיל שחר, פתח הנדל בהתקפה חזיתית על ההנהגה החרדית בקואליציה: "ש"ס גרמה לזה שהצבא לא יצליח להכריע ולמלא את המשימות שלו, זו מפלגה שמעודדת השתמטות". למרות הסקרים המדשדשים, הנדל הביע ביטחון ביכולת הרשימה לעבור את אחוז החסימה ולהפתיע בקלפי, כשהוא מעריך כי המפלגה תביא 5 מנדטים ביום הבוחר.

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בהמשך התייחס למהלכים הפוליטיים של ימי סגירת הרשימות, ולפרישתו של שותפו לשעבר, חילי טרופר: "מפלגות חוברות אחת לשנייה. הייתה חבירה לחילי. הוא היה חבר ונשאר חבר. הוא קיבל את ההחלטה שלו, ואני נשאר בדרך ומאמין בה. לחילי יש את התפיסה הפוליטית שלו".

כאשר נשאל על היחסים והמגעים מול גדי איזנקוט והסיבה לכך שלא נוצר חיבור בין השניים, השיב הנדל: "אני לא דיברתי עם איזנקוט. לפי מה שקראתי, הוא חשש שלא אשב עם המפלגות הערביות".