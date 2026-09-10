ניר אורבך מגיב לסערה: "האמת תנצח"

הסערה סביב ניסיון הדחתו של ממלא מקום מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), יהודה אליהו, ממשיכה לעורר תגובות נזעמות במערכת הפוליטית. חבר הכנסת לשעבר ניר אורבך יצא להגנתו של אליהו והביע בו תמיכה מלאה.

"יהודה אליהו איש ישר, צנוע, מקצוען, אידיאולוג וערכי מאוד", כתב אורבך. "אחד המינויים היותר מוצלחים בשירות הציבורי. למרות הלחצים האמת תנצח. הוא בא לעבוד".

הרקע לסערה: עימות חזיתי בצמרת הימין

הסערה התלקחה לאחר ששר הבינוי והשיכון, חיים כץ, זימן במפתיע את יהודה אליהו לשימוע לפני פיטורים. הצעד של כץ הגיע בעקבות מכתב חריף מוועד עובדי רמ"י שגלש לעימות גלוי על רקע מינויים, יחסי עבודה וטענות לשינוי סדרי העדיפויות בארגון.

אליהו, שנחשב למנוע אידיאולוגי מרכזי של המחנה הלאומי בתחום הקרקעות ומקורב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', דחה את הטענות מכל וכל. במכתב תשובה נוקב שהוציא לכץ, האשים אליהו את השר בהתערבות פוליטית פסולה במכרזים ובניסיון להכתיב מינויים בכירים ברשות.