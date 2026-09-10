בתוך שבועות? התחזית על נפילת המשטר האיראני

מפקד חיל הים לשעבר, אלוף (מיל') אליעזר (צ'ייני) מרום, מספק הבוקר (חמישי) הערכה דרמטית בנוגע לעתידו של המשטר האיראני וטוען כי קיימת אפשרות ממשית לנפילתו כבר בתוך שבועות.

"יש סבירות גבוהה מאוד להפלת המשטר האיראני, אני מדבר על שבועות", אמר מרום בריאיון לרדיו 103FM, על רקע הלחץ הצבאי והכלכלי הכבד שמופעל בתקופה האחרונה על טהראן.

עם זאת, לדבריו, גם נפילה אפשרית של המשטר או סיום סבב הלחימה הנוכחי לא בהכרח יסירו את האיום האיראני מעל ישראל.

מרום מעריך כי ישראל תידרש להמשיך ולפעול לאורך זמן כדי למנוע מאיראן לשקם יכולות אסטרטגיות שנפגעו.

"אנחנו נצטרך לפעול אחת לתקופה כדי לתחזק את ההישג באיראן, לא תהיה לנו ברירה", אמר.

מרום התייחס במיוחד לתוכנית הגרעין האיראנית והזהיר: "ישראל תצטרך לטפל בבעיית הגרעין כי אחרת אנחנו נמצא את עצמנו בהפתעה מוחלטת".

דבריו מגיעים בשעה שהעימות סביב איראן ממשיך להסלים, ובישראל ובארצות הברית עוסקים בשאלה כיצד ייראה היום שאחרי המערכה ומה יידרש כדי למנוע מטהראן לשקם את היכולות שנפגעו.