רוטמן משיב ללוינסון: "לא קצת מבולבל, הרבה מבולבל"

ח"כ שמחה רוטמן הגיב הבוקר (חמישי) לעיתונאי חיים לוינסון, בעקבות הסערה שעוררה החלטתו של השר חיים כץ לזמן את יו"ר רשות מקרקעי ישראל יהודה אליהו לשימוע לפני פיטורים.

המהלך עורר ביקורת בקרב גורמים בציונות הדתית ובליכוד, ובעקבותיה לעג לוינסון למבקרים מימין. "אני קצת מבולבל. שר! נבחר ציבור! רוצה לפטר פקיד. פתאום כל הדיפ סטייט נגד? סליחה? לא טוב לך אל תצביע ליכוד. השר יחליט", כתב.

רוטמן השיב כי דווקא הביקורת הציבורית על כץ ממחישה, לשיטתו, את ההבדל בין סמכות של נבחר ציבור לבין זו של פקיד שאינו עומד לבחירה.

"לא קצת מבולבל, הרבה מבולבל", כתב רוטמן. "הסיבה העיקרית שסמכויות (כולל הסמכות לפטר פקיד) צריכות להיות בידיים של נבחרי הציבור, היא כי נבחרי הציבור חייבים דין וחשבון לציבור".

לדבריו, במקרה הנוכחי השר כץ רשאי להפעיל את סמכותו, אך הציבור רשאי להתנגד ואף לגבות ממנו מחיר פוליטי.

"מה שקורה כעת זה שנבחר הציבור (כץ) מעוניין לבצע פעולה שהציבור סבור שהיא שגויה (פיטורי יהודה אליהו) ויגבה עליה מחיר ציבורי. (ביקורת, הפגנות, הצבעה)".