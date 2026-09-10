תוצאות התקיפה בירדן נחשפות: איראן הצליחה לפגוע בבסיס האמריקני

נזק משמעותי יותר מכפי שהיה ידוע בתחילה נגרם במתקפה האיראנית על הבסיס האמריקני בירדן.

לפי דיווח של רשת CBS, תשעה כלי טיס אמריקניים ניזוקו כתוצאה מהמתקפה על בסיס חיל האוויר מוואפק סלטי.

שמונה מטוסי F-15 ספגו נזק שהוגדר קל. לפי הדיווח, המטוסים כבר תוקנו והוחזרו לכשירות מבצעית.

לעומתם, מטוס תקיפה מסוג A-10 ת'אנדרבולט נפגע בצורה קשה יותר ואיבד את אחת מכנפיו.

הפגיעה התרחשה במהלך המטח האיראני הנרחב לעבר ירדן, שכלל 20 טילים בליסטיים. הרשויות בממלכה הודיעו כי מערכות ההגנה הצליחו ליירט 18 מהטילים.

היקף המאמץ לבלימת המתקפה היה חריג: במהלך המטח שיגרה ירדן יותר מ-30 טילי פטריוט בניסיון ליירט את האיומים האיראניים.

למרות הנזק לכלי הטיס, לא דווח על נפגעים בקרב הכוחות האמריקניים.