המלחמה שלא תיגמר? האזהרה הדרמטית שקיבל טראמפ

הנשיא טראמפ ( שאטרסטוק )

למרות הצהרותיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא מעוניין להביא לסיום מהיר של העימות עם איראן, בכירים בסביבתו מציגים בפניו תרחיש שונה בהרבה.

על פי התרחיש, המערכה עלולה ללוות את ארצות הברית עד תום כהונתו, ואולי אף לעבור בירושה לנשיא הבא. לפי דיווח הלילה ב"וול סטריט ג'ורנל", בכירים בממשל, ובהם סגן הנשיא ג'יי-די ואנס ושר החוץ מרקו רוביו, העלו את האפשרות הזו בשיחות שנערכו עם טראמפ בחדר הסגלגל ובחדר המצב. האזהרה משקפת את הקושי של וושינגטון להעריך מתי וכיצד יסתיים העימות המתמשך עם טהראן.

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טראמפ עצמו כבר התייחס לאחרונה לאפשרות שהמערכה תתארך, ואמר כי הוא מעוניין להשאיר את הסוגיה מאחוריו כך שהנשיא הבא לא יצטרך להתמודד איתה.

בבית הלבן מנסים במקביל להעביר חלק גדול מהלחץ על איראן מהזירה הצבאית לזירה הכלכלית.

שר האוצר סקוט בסנט מוביל את "מבצע נידוי כלכלי" (Operation Economic Outcast), שמטרתו להרחיב את בידודה הפיננסי של טהראן ולפגוע במקורות המימון שלה. הממשל כבר הרחיב במסגרת המהלך את הסנקציות על גורמים פיננסיים המסייעים לאיראן.