"כמעט נפגע מכטב"ם": הדרמה סביב מטוסו של זלנסקי

אירוע ביטחוני חריג התרחש במהלך מסעו של נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי לנורבגיה.
המראתו מנמל התעופה בקישינב שבמולדובה עוכבה לאחר שכטב"מים רוסיים חדרו למרחב האווירי של המדינה והובילו לעצירה זמנית של הפעילות בנמל.
האירוע קיבל תפנית דרמטית לאחר שראש ממשלת נורבגיה, יונס גר סטורה, טען כי מטוסו של הנשיא האוקראיני "כמעט נפגע מכטב"ם" לפני שהמריא לאוסלו, שם השתתף בהלווייתו של מלך נורבגיה הראלד החמישי.
עם זאת, לפי שעה אין אישור מאוקראינה לכך שהכטב"ם התקרב באופן ממוקד למטוס הנשיאותי או שנעשה ניסיון לפגוע בזלנסקי.
גם הרשויות במולדובה תיארו את האירוע באופן מסויג יותר והסבירו כי עיכוב ההמראה היה חלק מהשבתה זמנית של נמל התעופה בעקבות חדירת כלי הטיס.
שני כטב"מים חדרו למולדובה
לפי הדיווחים במדינה, שני כטב"מים רוסיים חדרו למרחב האווירי של מולדובה. אחד מהם נפל בשטח פתוח וגרם לשריפה, ואילו השני המשיך לכיוון רומניה.
בעקבות האירוע נעצרו זמנית המראות ונחיתות בקישינב, וטיסות נוספות נאלצו להמתין באוויר או לנחות בנמלי תעופה אחרים.
נשיאת מולדובה מאיה סנדו גינתה את החדירה וכינתה אותה "איום חמור על חיי אדם". האירוע מצטרף לשורה של חדירות של כלי טיס רוסיים למרחב האווירי של מולדובה במהלך המלחמה באוקראינה.