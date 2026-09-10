"כמעט נפגע מכטב"ם": הדרמה סביב מטוסו של זלנסקי

אירוע ביטחוני חריג התרחש במהלך מסעו של נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי לנורבגיה.

המראתו מנמל התעופה בקישינב שבמולדובה עוכבה לאחר שכטב"מים רוסיים חדרו למרחב האווירי של המדינה והובילו לעצירה זמנית של הפעילות בנמל.

האירוע קיבל תפנית דרמטית לאחר שראש ממשלת נורבגיה, יונס גר סטורה, טען כי מטוסו של הנשיא האוקראיני "כמעט נפגע מכטב"ם" לפני שהמריא לאוסלו, שם השתתף בהלווייתו של מלך נורבגיה הראלד החמישי.

עם זאת, לפי שעה אין אישור מאוקראינה לכך שהכטב"ם התקרב באופן ממוקד למטוס הנשיאותי או שנעשה ניסיון לפגוע בזלנסקי.

גם הרשויות במולדובה תיארו את האירוע באופן מסויג יותר והסבירו כי עיכוב ההמראה היה חלק מהשבתה זמנית של נמל התעופה בעקבות חדירת כלי הטיס.