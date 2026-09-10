ההבטחה החריגה של טראמפ: 5,000 דולר לכל אזרח

דונלד טראמפ ( noamgalai / Shutterstock )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מספק הבטחת בחירות יוצאת דופן.

במהלך הוועידה הרפובליקנית בטקסס הכריז כי ניצחון של מפלגתו בבחירות האמצע יוביל לחלוקת מענק בגובה 5,000 דולר לכל אזרח אמריקני מבוגר. טראמפ קשר את ההבטחה לביצועי הכלכלה האמריקנית, והציג את האזרחים כמעין "בעלי המניות" בהצלחתה של ארצות הברית. "אם הרפובליקנים ינצחו את הבחירות בבית הנבחרים ובסנאט, בגלל ההצלחה הכלכלית האדירה שלנו אני אחלק דיבידנד לכל אזרח מבוגר בארצות הברית על סך 5,000 דולר", הצהיר טראמפ.

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הנשיא הוסיף והשווה את התוכנית להתנהלות של חברה עסקית שמחלקת את רווחיה למשקיעים: "בדיוק כמו חברה מצליחה, נחלק לבעלי המניות שלנו חלוקת מזומנים".

ההבטחה מגיעה לקראת בחירות האמצע, שבהן ייאבקו הרפובליקנים על השליטה בשני בתי הקונגרס. בשלב זה טראמפ הציג את חלוקת הכספים כתלויה בניצחון הרפובליקני בבית הנבחרים ובסנאט.