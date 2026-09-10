העימות מתקרב לישראל: צה"ל בכוננות גבוהה בהגנה ובהתקפה

ההסלמה בין איראן לארצות הברית מקרבת את העימות פעם נוספת לגבולות ישראל.

בעקבות המטחים האיראניים האחרונים לעבר יעדים אמריקניים באזור, ובפרט בירדן, בישראל התקבלה החלטה שלפיה זליגת ירי איראני לשטח ישראל תיענה בתגובה ישראלית. כך פרסם אמש ניר דבורי בחדשות 12.

במערכת הביטחון עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות ומזהים שינוי בהתנהלות האיראנית: לא רק עלייה בתדירות התקיפות נגד האמריקנים, אלא גם בהיקפן ובתעוזה שלהן.

ההערכה היא שהחיכוך היומיומי שנוצר בעקבות מדיניות הלחץ הכלכלי האמריקנית על טהראן טומן בחובו פוטנציאל להידרדרות נוספת.

האיום הפך מוחשי במיוחד בלילות האחרונים, כאשר משמרות המהפכה הודיעו על תקיפת בסיס אמריקני בירדן.

לפי הירדנים, 20 טילים שוגרו מאיראן לעבר שטח הממלכה, 18 מהם יורטו ושניים נפלו הרחק מאזורים מיושבים. חלק מהיירוטים נראו גם בשמי ישראל. גורם אמריקני מסר לפוקס ניוז כי לא היו נפגעים בקרב החיילים האמריקנים בירדן.

כוננות בהגנה וגם בהתקפה

על רקע האירועים, צה"ל שומר על רמת כוננות גבוהה מאוד, הן במערכי ההגנה והן בצד ההתקפי.

המהלכים נעשים בתיאום עם ארצות הברית, כאשר על פי הפרסום, ישראל וארה"ב ערוכות גם לאפשרות של פעולה משותפת אם תתקבל החלטה כזו בהמשך.

בירושלים מבקשים במקביל להציב קו ברור מול טהראן: כל עוד המערכה האיראנית מתנהלת מול ארצות הברית ולא חודרת לשטח ישראל, ישראל עוקבת ונערכת. אולם אם טיל או ירי אחר מאיראן יזלוג לשטח המדינה, הוא צפוי לגרור תגובה.

ההתפתחויות מגיעות בזמן שהעימות האמריקני־איראני מתרחב גם בים.

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הודיע לאחרונה כי השמיד חמש מכליות נפט איראניות לאחר ניסיונות איראניים לפגוע בספינת מלחמה אמריקנית באמצעות טילים בליסטיים. בטהראן הציגו את המטח לירדן כתגובה להשמדת המכליות.