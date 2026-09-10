'חיצי השטן': כך הועברו אבנים במשקל 25 טונות לפני כ-4,000 שנה

מסתבר שהמהנדסים הקדומים של בריטניה היו מוכנים להשקיע מאמצים יוצאי דופן כדי להקים את המונומנטים שלהם. מחקר חדש ניסה לפתור את תעלומת הצבתן אבני הענק המרכיבות את האתר הפרהיסטורי המכונה "חיצי השטן" (Devil's Arrows) שהועברו למרחק של לפחות 18 קילומטרים לפני כ-4,000 שנה, למרות שכל אחת מהן שוקלת יותר מ-25 טונות.

"חיצי השטן", הנמצאים סמוך לעיירה בורוברידג' שבצפון אנגליה, נחשבים לשורת האבנים הפרהיסטורית הגבוהה ביותר ששרדה בבריטניה. האבנים ניצבות לגובה של עד כשבעה מטרים ונבנו ככל הנראה בתקופה הנאוליתית המאוחרת או בראשית תקופת הברונזה, בסביבות שנת 2000 לפני הספירה.

במשך שנים לא ידעו החוקרים מהיכן הגיעו האבנים העצומות. בעבר הועלתה האפשרות שמקורן באזור פלמפטון רוקס הסמוך יחסית, אולם מחקר חדש בהובלת חוקרים מאוניברסיטת קרטין ובשיתוף אוניברסיטת יורק מצביע על מקור רחוק בהרבה: אתר ברימהאם רוקס שבצפון יורקשייר.

כדי להגיע למסקנה השתמשו החוקרים בשיטת דגימה עדינה שאינה פוגעת באבנים. באמצעות סרט דביק נאספו גרגירי מינרלים זעירים מפני הסלעים, ולאחר מכן נותחו "טביעות האצבע" הגיאולוגיות שלהם. השוואה בין הנתונים לבין דגימות מאתרים אפשריים הראתה התאמה לברימהאם רוקס.

לדברי החוקרים, הממצא משמעותי במיוחד משום שבוני האתר לא בחרו במקור האבן הקרוב והנוח ביותר. במקום זאת הם העבירו סלעים במשקל עצום דרך נוף מאתגר לאורך לפחות 18 קילומטרים. פעולה כזו הייתה דורשת תכנון מוקדם, כוח אדם רב, תיאום ויכולת הנדסית מרשימה במיוחד לתקופה.

המחקר גם שלל את האפשרות שהסלעים הגיעו למקום באופן טבעי, למשל באמצעות תנועת קרחונים. המשמעות היא שהאבנים הועברו במכוון בידי בני אדם. החוקרים סבורים כי הבחירה להביא אותן דווקא מברימהאם רוקס עשויה להעיד שלמקום הייתה חשיבות תרבותית, סמלית או רוחנית עבור הקהילות שחיו באזור.

כעת מתכננים החוקרים ליישם את שיטת הבדיקה החדשה גם במונומנטים פרהיסטוריים נוספים שמקור אבניהם עדיין אינו ידוע. בנוסף הם מקווים לבצע חפירות ממוקדות באזור "חיצי השטן" ובאתר המקור החדש שזוהה, בניסיון להבין מתי בדיוק הועברו האבנים ובעיקר כיצד הצליחו בני התקופה להזיז ולהעמיד סלעים כה כבדים.