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ברוך דיין האמת:

נפטר ישראל צוריאל, גיבור הקרב על גבעת התחמושת

ברוך דיין האמת. הלך לעולמו ישראל צוריאל, הלוחם הסרוג שעוטר בעיטור המופת בקרב על גבעת התחמושת כשיצא מהתעלה וחיפה על חבריו עם המקלעון

22:50
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ישראל צוריאל ז"ל (עיבוד תמונה מתוך אתר הגבורה)

ברוך דיין האמת. בגיל 83 הלך לעולמו גיבור ישראל, ישראל צוריאל ז"ל מקרית שמואל - חיפה.

צוריאל היה לוחם בגדוד 66 של חטיבה 55 של יוצאי הצנחנים, שכבשה את המבואות הצפוניים של העיר העתיקה בירושלים. הוא שימש כמקלען ויצא ראשון מתוך התעלות כדי לחפות על חבריו בירי לעבר לגיונרים שאיימו עליהם. הוא ירה את כל התחמושת שהייתה לו ואז חזר לתוך התעלה.

אחריו עלה איתן נאוה הי"ד שהונצח בשיר על גבעת התחמושת. אחרי נפילתו של איתן, חזר צוריאל וטיפס מחוץ לתעלות כדי לחפות על חבריו, עד שהגיעו לבונקר הגדול.

על מעשהו בקרב עוטר ישראל בעיטור המופת (יחד עם עוד 10 מחבריו. לשלושה הוענק עיטור העוז ולאיתן נאוה עיטור הגבורה).

צוריאל התגורר בקרית שמואל וזכה כי גם נכדיו התגייסו לחטיבת הצנחנים ואף לשמש קצינים בחטיבה.

הלווייתו התקיימה היום בבית העלמין הישן בחיפה. יהי זכרו ברוך.

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ברוך דיין אמת
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