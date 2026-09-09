אפל חשפה את DUO האייפון המתקפל החדש

האייפון DUO החדש ( אפל )

מתקפלים, מתרגמים ויקרים: אפל חשפה את ה-iPhone Duo וחידושי הענק שבו.

הערב (ד') באירוע ההשקה השנתי של חברת אפל, הכריז המנכ"ל החדש של החברה על שורת מוצרים וחידושים טכנולוגיים. במרכז האירוע עמדה ההכרזה על המכשיר המתקפל הראשון של אפל – ה-iPhone Duo. iPhone Duo: המכשיר המתקפל הראשון של אפל עיצוב ומבנה: המכשיר מגיע בגודל של דרכון (פספורט) עם קצוות מעוגלים, וניתן להשתמש בו הן לאורך והן לרוחב.

המכשיר מגיע בגודל של דרכון (פספורט) עם קצוות מעוגלים, וניתן להשתמש בו הן לאורך והן לרוחב. צבעים: ה-iPhone Duo יוצע בצבעים לבן ושחור.

ה-iPhone Duo יוצע בצבעים לבן ושחור. מולטי-טאסקינג: פיתוח משמעותי במכשיר מאפשר להשתמש בשתי אפליקציות במקביל בצדדים שונים של המסך.

פיתוח משמעותי במכשיר מאפשר להשתמש בשתי אפליקציות במקביל בצדדים שונים של המסך. עמידות ומחיר: המסך שולב כעמיד מפני שריטות ומכות. המחיר הצפוי של ה-iPhone Duo יתחיל ב-2,000 דולרים, מה שהופך אותו לאייפון היקר ביותר שהשיקה אפל עד כה.

iPhone 18 Pro ותמיכה ב-Apple Pencil

לצד המכשיר המתקפל, נחשפו הדגמים החדשים iPhone 18 Pro ו-iPhone 18 Pro Max. לראשונה בסדרת מכשירי האייפון, ניתן יהיה להשתמש בעט הדיגיטלי Apple Pencil יחד עם דגמים אלו. בנוסף, הדגמים כוללים שבב מעבד חדש, שיפור בחיי הסוללה ומערכת קירור משופרת.

תרגום בזמן אמת ב-AirPods וחידושים נוספים

AirPods: הוצגו אוזניות AirPods חדשות בעלות יכולת לתרגם שיחות בלייב באופן סימולטני. מחיר האוזניות יעמוד על 129 דולרים .

הוצגו אוזניות AirPods חדשות בעלות יכולת לתרגם שיחות בלייב באופן סימולטני. מחיר האוזניות יעמוד על . Apple Watch: נחשפו חידושים משמעותיים גם בגזרת השעונים של החברה.

הדגש המרכזי לאורך הכנס כולו היה השילוב של מערכת Apple Intelligence לרוחב כלל המכשירים החדשים של החברה.