טראמפ ( שאטרסטוק )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפתיע הערב (רביעי) בהצהרה בשיחה עם כתבים על מצבה של איראן, כשציין כי "נשאר לאיראן קצת מאוד מהמדינה שלהם". בדבריו הוסיף הנשיא כי קיים סיכוי שיתקיים משא ומתן עם המשטר האיראני, אך הבהיר שארצות הברית אינה מעוניינת בכך בשלב זה.

טראמפ צפה כי המלחמה תיגמר לאחר בחירות האמצע בארצות הברית שיתקיימו בתחילת חודש נובמבר (בעוד כחודשיים), תוך שהוא משדר ביטחון בהמשך הלחץ על טהרן. ההערכות במוסד מצביעות על כך שאם ארצות הברית תמשיך בלחץ הכלכלי והצבאי ולא תתעייף, משטר האייתוללות עשוי ליפול כבר ברבעון הראשון של שנת 2027. הערכות המוסד: המשטר עלול ליפול ברבעון הראשון של 2027 בכנס MEAD שנערך בוושינגטון השבוע, נחשפה הערכת המוסד לגבי עתיד המשטר האיראני. על פי הדיווח, ראש המוסד לשעבר דדי ברנע העריך בשנה שעברה כי עיצומים יעילים יובילו לנפילת המשטר האיראני בתוך שנה. כעת, לאחר כחצי שנה של מצור אמריקני על מיצרי הורמוז, ההערכה במוסד היא כי המשך המהלך האמריקני עשוי להכריע את איראן בתחילת השנה הבאה. בכיר אמריקני שנכח בכנס אמר: "זה יהיה מזרח תיכון חדש". בכנס תואר מצבה של הרפובליקה האסלאמית כגרוע בהרבה מכפי שנראה בעת חתימת הסכם ההבנות. עם זאת, ההערכה היא שההתמודדות עם איראן עדיין לא הסתיימה וכי היא צפויה להימשך תקופה ארוכה.

איראן ( צילום: סעידיסק/שאטרסטוק )

נתניהו: "איראן לא יכולה לדמיין את תוכניות התגובה שלנו"

במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא דברים בהרמת כוסית לקראת ראש השנה, והזהיר את האיראנים במילים חריפות. בדבריו הודיע נתניהו כי המשטר עומד על רגליו האחרונות, ושאיראן לא יכולה לדמיין את תוכניות התגובה הישראליות במידה ותתקוף.

"אנחנו בפתחו של ראש השנה, ויותר מתמיד מדינת ישראל נמצאת בראש", אמר נתניהו. "בזכות ההחלטות המושכלות והאמיצות שקיבלנו יחד, בזכות גבורת לוחמינו, בזכות עמידת עמנו - השגנו הישגים כבירים. ישראל חזקה מאי פעם, אויבינו חלשים מאי פעם".

נתניהו הסביר כי איראן נמנעת מלהכניס את ישראל חזרה אל מעגל האש, והזהיר מההשלכות של פעולה איראנית כנגד ישראל: "אנחנו נחושים להגן על עצמנו, אנחנו נחושים להכות באויבינו. הם לא תוקפים אותנו. איראן נמנעת מזה, והיא יודעת למה".

מחירי הנפט זינקו למעל 100 דולר לחבית

על רקע ההסלמה במפרץ הפרסי, מחירי הנפט רשמו זינוק נוסף וחצו את רף 100 הדולר לחבית, לראשונה מאז חודש יולי. מחיר חבית נפט מסוג "ברנט" עלה ב-2.2 אחוז ועומד כעת על 100.07 דולר לחבית. בסך הכל, מחיר הברנט זינק בכ-25 אחוזים מאז תחילת חודש אוגוסט.

העלייה במחירי הנפט מגיעה על רקע חידוש התקיפות של ארה"ב ואיראן במיצרי הורמוז. אמש פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הודיע כי כוחותיו השמידו חמש מכליות נפט גולמי איראניות, לאחר שבימים האחרונים ניסו משמרות המהפכה לפגוע באמצעות טילים בליסטיים בספינת מלחמה אמריקנית.

אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

שר הביטחון כ"ץ: "מתקפה איראנית תשחרר את ישראל מכל מגבלה"

שר הביטחון ישראל כ"ץ הזהיר השבוע כי מצבה הנואש של איראן עלול להוביל אותה לצעדים דרסטיים, כולל מתקפה על ישראל. "יש סימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו איראן נתונה והחשש מהתקוממות ומנפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי ייאוש", אמר כ"ץ.

אך באותה נשימה הודיע כי מתקפה כזו תשחרר את ישראל לפעול ללא שום ריסון: "תקיפה איראנית על ישראל תשחרר את ישראל מכל מגבלה קיימת בתקיפה על איראן. נכה בכל התשתיות הלאומיות הצבאיות והאזרחיות באיראן - כולל תשתיות האנרגיה - ונחזיר את איראן עמוק לתקופת האבן והחושך".

האלוף במיל' יפתח רון טל התייחס לחשיפת נתניהו על מטרת העל להחליף את המשטר באיראן ואמר: "פעם ראשונה שראש ממשלת ישראל, והוא לא אומר את זה סתם, לדעתי הוא מתואם על זה עם נשיא ארצות הברית, אומר בצורה הכי ברורה: המטרה שלנו היא להחליף את המשטר. זה מה שיעשה את השינוי ההיסטורי הביטחוני במזרח התיכון, ולמעשה גם בעולם כולו. אני חושב שזו דרמה, לא פחות".