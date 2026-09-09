נמנע טבח משמעותי: פיגועי ענק סוכלו ברחבי הארץ

שב"כ ומחוז ש"י במשטרה חוקרים בשבועות האחרונים (רביעי) פרשה ביטחונית חדשה וחמורה, שבמסגרתה נעצרו כ־12 מבוקשים משמעותיים. במהלך הפעילות נתפסו גם כלי נשק ואמצעי לחימה מסוגים שונים, שעל פי החשד היו קשורים לפעילות שתכננו המעורבים כך פרסמה לי עייש בi24.

החקירה עוסקת בחשד להקמת תשתיות טרור שנועדו להוציא לפועל פיגועים רחבי היקף בכמה מוקדים ברחבי הארץ. בשלב זה, בעקבות צו איסור פרסום שהוטל על מרבית פרטי הפרשה, לא ניתן לפרסם מידע נוסף על החקירה ועל המעורבים בה.

על פי החשד הנבדק בשב"כ ובמשטרה, העצורים פעלו לקדם את הקמתן של תשתיות הטרור ולהיערך לביצוע פיגועי ענק. החקירה נמשכת בניסיון לברר את מלוא היקף הפעילות ואת התוכניות שיוחסו לחשודים.

הערכת גורמי הביטחון היא כי הפעילות שבוצעה נגד המעורבים מנעה טבח משמעותי. תפיסתם של המבוקשים והחרמת כלי הנשק ואמצעי הלחימה סיכלו, על פי ההערכה, את האפשרות להוציא את התוכניות אל הפועל בכמה זירות ברחבי המדינה.

לצד המעצרים שכבר בוצעו, החקירה עדיין נמצאת בראשיתה. בשב"כ ובמחוז ש"י ממשיכים לחקור את הפרשה הביטחונית ואת הקשרים בין המעורבים, כאשר ההערכה היא שיבוצעו מעצרים נוספים ככל שהחקירה תתקדם.