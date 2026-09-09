יוסי דגן מתערב במשבר בין כץ לאליהו: "שבו עוד הלילה"

( (צילום: אבשלום ששוני / פלאש90), יונתן זינדל/פלאש 90, מתוך עמוד הפייסבוק של רגבים )

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, פנה הערב (רביעי) לשר הבינוי והשיכון חיים כץ ולממלא מקום מנהל רמ"י יהודה אליהו, וקרא להם להיפגש באופן מיידי ולסיים את המשבר ביניהם. דגן ביקש מהשניים להניח את המחלוקות בצד ולחדש את עבודתם המשותפת למען הבנייה וההתיישבות.

הקריאה של דגן מגיעה על רקע המתיחות בין כץ לאליהו. ראש מועצת שומרון, המקיים לדבריו קשר רציף עם השניים ומכיר אותם לאורך שנים, הציג אותם כאנשים המחויבים לבניין הארץ וביקש מהם לפתור את המחלוקת כבר בשעות הקרובות. "חיים כץ ויהודה אליהו הם שני אנשים נפלאים, בוני הארץ ואוהבי הארץ", מסר דגן. "אני קורא לשניהם להיפגש היום בלילה, ליישב את ההדורים ביניהם, ולפעול ביחד ביתר שאת למען בניין ארץ ישראל וחיזוק ההתיישבות, כפי ששניהם כל כך רוצים". דגן הדגיש כי מבחינתו, חזרה לשיתוף פעולה בין שר השיכון לבין ממלא מקום מנהל רמ"י תוכל לקדם את המטרה המשותפת של פיתוח הארץ והרחבת הבנייה. הוא קרא לשניים שלא לאפשר למשבר לפגוע בעבודה הנדרשת בתחום ההתיישבות.

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"אני מכיר את שניהם מזה שנים ומעריך אותם מאוד", הוסיף ראש מועצת שומרון. "מה שעם ישראל צריך עכשיו זה אחדות, אהבה ושילוב ידיים. אני בטוח שמהמשבר הזה תצא בסופו של דבר עוד יותר בנייה ועשייה משותפת".

דגן הביע תקווה כי הפגישה בין השניים תתקיים במהירות ותוביל ליישור ההדורים. לדבריו, שילוב ידיים בין כץ לאליהו ישרת את הציבור ויוכל להביא להמשך הבנייה ברחבי הארץ.

בקריאתו ביקש דגן למקד את הצדדים במטרות המשותפות להם, ובראשן בניין הארץ וחיזוק ההתיישבות. הוא סיכם כי עם ישראל ייצא נשכר אם השניים יפתרו את המשבר וישובו לפעול יחד.