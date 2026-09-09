גלנט טוען: זו השעה שבה נתניהו הגיע לקריה בבוקר הטבח 

יואב גלנט ( יואב גלנט (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90) )

שר הביטחון בשבעה באוקטובר, יואב גלנט, תקף הערב (רביעי) בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך ראיון לחדשות 12. גלנט תיאר את התנהלותו של נתניהו בשעות הראשונות של מתקפת חמאס, וטען כי ראש הממשלה שידר לדבריו "תבוסתנות מדאיגה".

"הגעתי לקריה בשבעה באוקטובר ב-8 בבוקר, נתניהו הגיע רק ב-10 בבוקר", אמר גלנט. בדבריו הציג שר הביטחון לשעבר פער של שעתיים בין מועד הגעתו לקריה לבין מועד הגעתו של ראש הממשלה. גלנט הוסיף: "הוא שידר תבוסתנות מדאיגה. שמעתי שהוא סיפר שדיברנו באותן שעות בטלפון. אני לא זוכר שיחה כזו". בכך הסתייג גלנט מהטענה שלפיה הוא ונתניהו שוחחו בטלפון במהלך אותן שעות. בהמשך הפנה גלנט לתיעוד שלו ושל נתניהו מיום הטבח ומהימים שלאחריו, וקרא לציבור להשוות בין התמונות. "תראו את התמונות שלו ושלי ביום הטבח, גם בימים שלאחר מכן, תראו מי נראה בהלם, ואני לא הייתי מאופר", אמר.

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במהלך הראיון נשאל גלנט גם על שיחת הטלפון הנטענת בין נשיא איחוד האמירויות לבין נתניהו. על פי הטענה שהוצגה בפניו, במהלך אותה שיחה הוזהר ראש הממשלה מפני אפשרות של מתקפה מצד חמאס.

גלנט הבהיר כי אין בידיו מידע המאשר שהשיחה אכן התקיימה, אך העלה אפשרות שלפיה ראש ממשלה יכול להסתיר שיחה מסוג זה. "אני לא יודע אם היתה או לא היתה שיחה כזו", אמר.

עם זאת, הוא הוסיף אמירה חריפה בנוגע לאפשרות שהשיחה התקיימה ולא נחשפה: "אני רק יודע שאם ראש ממשלה רוצה להעלים שיחה כזו, הוא יכול בהחלט". גלנט לא טען כי נתניהו אכן העלים את השיחה, אלא התייחס ליכולתו של ראש ממשלה לעשות זאת.