בעקבות בריטניה: העולם הערבי בתגובה ראשונה לסנקציות על ישראל

נתניהו ( צילום: ללא קרדיט, אילוסטרציה AI )

משרדי החוץ של מספר מדינות ערביות פרסמו איגרת רשמית בראשות סעודיה, בה שיבחו את המהלך הבריטי-אירופאי להטלת סנקציות על יישובים יהודיים ביהודה ושומרון ולהטיל איסורי מסחר איתם. שרי החוץ של ערב הסעודית, ירדן, איחוד האמירויות, אינדונזיה, פקיסטן, טורקיה, קטאר, ומצרים יצאו בהודעת תמיכה למהלך האנטי-ישראלי הרחב.

הודעת מדינות ערב ( צילום: ללא קרדיט, משרד החוץ הסעודי )

משרי החוץ נמסר: "מברכים את החלטת ממשלת הממלכה המאוחדת לאסור את יבוא הסחורות מההתנחלויות הישראליות הבלתי חוקיות בשטח הפלסטיני הכבוש ולקבוע הגבלות על שירותים הקשורים להתנחלויות כאלה".

בנוסף, הביעו תקווה כי הדבר יהווה פתח לצעדים נוספים: "מביעים את התקווה כי החלטה זו תסייע לגייס את הקהילה הבינלאומית לנקוט בפעולות דומות בהתאם לדין הבינלאומי ולהעמיד לדין ארגוני התנחלויות ואנשים המעורבים".