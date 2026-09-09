הרב זרביב: "התפקיד שלי לא משנה; העיקר שננצח"

הרב זרביב ברצועת עזה. ( פרטי )

הדיין הרב אברהם זרביב סיפר במהלך אירוע בישיבת "אור וישועה" על חוויותיו במהלך המלחמה, ועל השינויים שהוא מזהה בקרב החיילים ועם ישראל מאז תחילת המלחמה.

"אמרתי: מה זה משנה התפקיד שלי? מה זה משנה אם אהיה דיין או לא אהיה דיין? את המלחמה הזאת צריך לנצח" אמר הרב זרביב, בהתייחס להחלטתו להמשיך לשרת למרות תפקידו בבתי הדין. עוד הוסיף הרב: "אני מסתובב בהרבה מקומות ופוגש הרבה אנשים, ורואה משהו שלא ראינו כך בתקופות אחרות. אנשים מרגישים שמשהו קורה כאן. אנחנו רואים ניסים ונפלאות, אבל לא פחות מזה אנחנו רואים שינוי שעובר על אנשים בתוך המלחמה הזאת".

הרב זרביב בכנס ( צילום: ללא )

בין היתר סיפר על חייל שלא הניח תפילין מאז הבר מצווה והחל להניח אותן מדי יום בעקבות המלחמה. "פגשתי אדם שסיפר לי שמאז בר המצווה הוא לא הניח תפילין, ובגלל המלחמה החליט להתחיל להניח בכל יום".

את הדברים אמר הרב זרביב השבוע בכנס השנתי של ישיבת "אור וישועה" בחיפה, שנערך לקראת ראש השנה ויום הכיפורים. בכנס השתתפו גם הרב דוד לאו יו"ר ארגון "ראש יהודי" ישראל זעירא והרב אליהו זיני ראש הישיבה.