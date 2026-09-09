יועצו של בנט בתמיכה מפתיעה במשוריינת מהליכוד

נתניהו עם המשוריינים החדשים בליכוד ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

ליאור חורב, יועצו של נפתלי בנט, הביע היום (רביעי) תמיכה בטליק גואילי, אימו של רן גואילי הי"ד והמשוריינת של הליכוד, ואיחל לה הצלחה בדרכה הציבורית. חורב ציין כי השניים חלוקים בנושאים רבים, אך שיבח את גואילי והביע ביטחון ביכולתה לשמש נציגת ציבור.

חורב פתח את דבריו בהתייחסות לפעילותו במטה החטופים ולשינוי שעבר לדבריו בעקבותיה. "אחד הדברים שלמדתי במטה החטופים הוא להיות פחות שיפוטי ולקבל את הצורך של אנשים במצבים דומים לפעול בדרכים שונות", כתב. לאחר מכן פנה לגואילי ואיחל לה הצלחה: "אני מאחל לחברתי טליק הצלחה בדרכה הציבורית". חורב לא הסתיר את הפערים הפוליטיים והבהיר כי השניים אינם מחזיקים באותן העמדות, אך לדבריו, הדבר אינו גורע מהערכתו כלפיה. "אנחנו בעלי עמדות שונות בנושאים רבים, אבל טליק תהיה נציגת ציבור ישרה, חרוצה, מסורה וקשובה", כתב יועצו של בנט. הוא הוסיף מסר אישי לגואילי: "אני אוהב את טליק וגאה על הזכות שהיתה לי לפעול עם רבים וטובים להשבת החטופים".

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חורב הדגיש כי הפעילות המשותפת במטה נעשתה ללא תנאים וללא הבחנה בין המשתתפים על בסיס השקפתם או זהותם. "עשינו זאת ללא תנאי, ללא הבדל של אמונה, דעה פוליטית, גזע ומין", כתב.

בדבריו קשר חורב בין התמיכה בגואילי לבין הלקח שלדבריו למד במסגרת מטה החטופים, הצורך להימנע משיפוטיות ולקבל את האפשרות שאנשים הנמצאים במצבים דומים יבחרו לפעול בדרכים שונות.

בסיום דבריו פנה חורב פעם נוספת לגואילי ואיחל לה הצלחה בהמשך דרכה: "טליק, שתהיה שנה יותר טובה לכולנו ושנזכה לראות כאן יותר ממך והרבה פחות ממה שהיה".