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סקר מנדטים: גוש השמאל בבעיה; הנדל עובר

סקר מנדטים של כאן חדשות מעלה כי גוש הימין השמאל יורד ל-52 מנדטים בדיוק כמו גוש הימין. הנדל וזליכה עוברים לראשונה, אבל עדיין לא יוצרים הכרעה. המפלגות הערביות על 12 מנדטים

20:35
3 תגובות
לפיד, גנץ, איזנקוט, גולן, בנט (יונתן זינדל, אירק מרמור/פלאש90)

יממה אחרי סגירת הרשימות וכל הערוצים מפרסמים סקרי דעת קהל. על פי סקר כאן חדשות בעריכת מכון קנטאר של דודי חסיד, גוש השמאל יורד ומגיע לשוויון מול גוש הימין.

לפי תוצאות הסקר, ישר היא המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים (23 בסקר הקודם), ביחד יורדת מעט עם 12 (13), הדמוקרטים 9 (8), וישראל ביתנו עם 7 משלמים גוש של 25 מנדטים.

בימין , הליכוד מתחזק במנדט ל-21 (20), יהדות התורה עם 8 מנדטים, עוצמה יהודית וש"ס עם 7 כל אחת והציונות הדתית עם 5, ועמך ישראל של וינטר עם 4 ללא שינוי מהסקר הקודם. ובסך הכל 52 מנדטים.

הנדל וזליכה שלא שייכים כרגע לאף גוש עוברים שוב את אחוז החסימה עם 4 מנדטים.

רע"ם נחלשת במנדט ל-5 (6) והרשימה הערבית המשותפת עם 7 משלימות גוש ערבי של 12 מנדטים.

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