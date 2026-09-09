דיווח: שרה נתניהו ניסתה לסדר ג'וב לח"כית לשעבר מהליכוד

העיתונאי אילי זילברברג מישראל היום פרסם היום (רביעי) כי שרה נתניהו הפעילה לכאורה לחץ למנות את חברת הכנסת לשעבר אסנת מארק לראש המטה של יו"ר קרן היסוד, אלי ורד חזן. לטענתו, הניסיון לקדם את המינוי הוביל למשבר חסר תקדים במוסד הציוני.

ורד חזן, ששימש בעבר כדוברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו וכיועצו המדיני, מונה רק בתחילת החודש ליו"ר קרן היסוד מטעם הליכוד. לפי הדיווח, עם כניסתו לתפקיד הוא החל לקדם את מינויה של מארק לראש המטה שלו, בעקבות הלחץ שהפעילה עליו לכאורה רעיית ראש הממשלה.

המינוי עורר התנגדות חריפה מצד המגביתנים, נציגי קרן היסוד האוספים עבורה כספים בקהילות יהודיות ברחבי העולם למען מדינת ישראל. על פי הפרסום, המגביתנים הבהירו לוורד חזן כי הם לא מוכנים לקבל את מינויה של מארק.

"לא יקום ולא יהיה", היה אחד המסרים שהועברו אליו. מסר נוסף שהוצג בדיווח היה: "היא לא יכולה לשמש בתפקיד הזה בשום מחיר".

העימות סביב המינוי לא הסתיים בהתנגדות למארק. לפי זילברברג, המגביתנים דרשו מוורד חזן להתפטר מתפקידו בעקבות ניסיונו לקדם את המינוי. נכון למועד פרסום הדברים, יו"ר קרן היסוד דחה את דרישתם על הסף.