במוסד מעריכים: זה המועד שבו משטר איראן צפוי ליפול

במוסד מעריכים היום (רביעי) כי אם ארצות הברית תמשיך בלחץ על איראן ולא תתעייף או תישבר, משטר האייתוללות עשוי ליפול כבר ברבעון הראשון של שנת 2027. ההערכה הוצגה בדיווח מכנס MEAD שנערך בוושינגטון, בהשתתפות גורמים מארצות הברית, מדינות המפרץ והמזרח התיכון כך פרסם עמית סגל.

על פי הדיווח, ראש המוסד לשעבר דדי ברנע העריך בשנה שעברה כי עיצומים יעילים יובילו לנפילת המשטר האיראני בתוך שנה. לאחר כחצי שנה של מצור אמריקני על מצר הורמוז, ההערכה במוסד היא כי המשך המהלך האמריקני עשוי להכריע את איראן בתחילת השנה הבאה. בכיר אמריקני שנכח בכנס אמר: "זה יהיה מזרח תיכון חדש".

בכנס תואר מצבה של הרפובליקה האסלאמית כגרוע בהרבה מכפי שנראה בעת חתימת הסכם ההבנות. עם זאת, ההערכה היא שההתמודדות עם איראן עדיין לא הסתיימה וכי היא צפויה להימשך תקופה ארוכה.

עוד דווח כי עד לפני מספר חודשים שררה הסכמה רחבה שלפיה איראן יצאה מהמלחמה כשידה על העליונה, בעקבות מה שנתפס כוויתור של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על מטרות המלחמה. לפי הדיווח, כיום כמעט לא נותרו גורמים המחזיקים בעמדה הזאת. בכיר בבית הלבן תהה: "המנהיג העליון לא בא להלוויה של אבא שלו, אחיו נאלץ לחבוש מסכה, ככה נראה מי שניצח?"