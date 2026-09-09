סקר מנדטים: גוש נתניהו נוסק; האופוזיציה בשפל חדש; וינטר מתרחק

נתניהו ( יונתן זינדל / פלאש90 )

סקר מנדטים חדש של ערוץ 14, שנערך מיד לאחר סגירת הרשימות הרשמית לוועדת הבחירות המרכזית, מציג התחזקות משמעותית לגוש המחנה הלאומי ומצביע על מגמות מרכזיות במפה הפוליטית לקראת הבחירות לכנסת ה-26.

מנתוני הסקר עולה כי גוש הקואליציה בראשות נתניהו מטפס ל-64 מנדטים (עלייה של מנדט אחד מהסקר הקודם), לעומת גוש השמאל שמציב 44 מנדטים, והמפלגות הערביות שירדו ל-12 מנדטים. בחלוקת המפלגות הכללית, הליכוד מובילה בראש עם 31 מנדטים. מפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט ניצבת שניה עם 22 מנדטים. מפלגת ש"ס שומרת על כוחה עם 10 מנדטים. הרשימה המאוחדת "הציונות הדתית-זהות" בראשות בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין רושמת מגמת התחזקות ויציבות עם 8 מנדטים. כוח דומה של 8 מנדטים מקבלות גם עוצמה יהודית והדמוקרטים.

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מפלגת "ביחד", יהדות התורה וישראל ביתנו זוכות כולן ל-7 מנדטים כל אחת. את תמונת הבית סוגרות הרשימה המשותפת (חד"ש-תע"ל-בל"ד) עם 6 מנדטים ורע"ם שזכו ל-6 מנדטים אף הן.

מנגד, מפלגת "עמך ישראל" בראשות תא"ל (במיל') עופר וינטר ממשיכה לצלול ומקבלת 2.1% מקולות המצביעים בלבד, הרחק מתחת לאחוז החסימה. עוד מתחת לסף: המילואימניקים / הכלכלית עם 1.4%, כחול לבן עם 0.2%, וכן נעם והציבור החרדי שקיבלו 0.1% בודד.