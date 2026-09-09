ישראל סייעה? דיווחים בתימן על חיסול 'שר ההגנה' החות'י

מוחמד אל-עאטפי, 'שר ההגנה' של ממשלת הטרור החות'ית בתימן חוסל בתקיפה אווירית מדויקת, כך מדווחים גורמי התקשורת המקורבים לממשלה הלגיטימית בתימן. אל-עאטפי נחשב למספר 2 בחשיבות הצבאית בארגון הטרור, ונחשב למקורב למנהיג עבד אל-חות'י.

על פי גורמי התקשורת התימנים, אל-עאטפי היה היעד לתקיפה אווירית מדויקת, שייתכן ובוצעה על ידי מטוסי קרב סעודיים מעל אדמת תימן. רבים בעולם הערבי כבר תוהים האם ישראל הייתה שותפה לחיסולו, במידה ואכן חוסל סופית.

רבים מהפרשנים הערבים מצביעים על כך כי לישראל מודיעין מדויק בקשר למיקומם של גורמים עוינים, וכבר סייעה בעבר במערכה נגד החות'ים, כך לדבריהם.

אל-עאטפי היה בעברו קצין בכיר בצבא תימן הרשמי, ואפילו היה ראש זרוע המודיעין עד שערק לשורות החות'ים בזמן מלחמת האזרחים בתימן.