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חדשות פוליטי מדיני

יעקב ברדוגו בהתבטאות ראשונה אחרי השריון בליכוד

איש התקשורת ששוריין ברשימת הליכוד לכנסת ה-26 הגיב לראשונה לסערה הפוליטית: "אם ננצח, אני מוכן לפרוש לאחר מכן"

19:47
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יעקב ברדוגו (יונתן זינדל / פלאש90)

איש התקשורת יעקב ברדוגו מגיב לראשונה לשיריונו ברשימת הליכוד לכנסת ה-26, ומבהיר כי מטרתו המרכזית בערבוב הקלפים הפוליטי היא ניצחון המחנה הלאומי בקלפי – גם במחיר של עזיבת הזירה הפוליטית לאחר מכן.

בריאיון ראשון שהעניק הערב לערוץ 14 מאז ההודעה על הצטרפותו לרשימת הליכוד, התייחס ברדוגו לביקורת ולסערה במערכת הפוליטית ואמר: "כל מה שמעניין אותי זה לנצח בבחירות – אני מוכן לפרוש אחרי".

ברדוגו הדגיש בדבריו כי לא הגיע לזירה הפוליטית עבור סידור עבודה או תואר: "אם זה יהיה חלקי בבחירות, אני מוכן לפרוש מיד אחריהן"

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אזרחית שאכפת לה
לפני 13 דקות

"כל מה שמעניין אותי זה לנצח" - טוב שהדברים מונחים על השולחן, לפחות האזרחים יודעים שאין פה עניין של שליחות ציבורית! מדינת ישראל חייבת להחזיר את המשילות והאחריות הלאומית למרכז הבמה!!!!
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