יעקב ברדוגו בהתבטאות ראשונה אחרי השריון בליכוד

איש התקשורת יעקב ברדוגו מגיב לראשונה לשיריונו ברשימת הליכוד לכנסת ה-26, ומבהיר כי מטרתו המרכזית בערבוב הקלפים הפוליטי היא ניצחון המחנה הלאומי בקלפי – גם במחיר של עזיבת הזירה הפוליטית לאחר מכן.

בריאיון ראשון שהעניק הערב לערוץ 14 מאז ההודעה על הצטרפותו לרשימת הליכוד, התייחס ברדוגו לביקורת ולסערה במערכת הפוליטית ואמר: "כל מה שמעניין אותי זה לנצח בבחירות – אני מוכן לפרוש אחרי".

ברדוגו הדגיש בדבריו כי לא הגיע לזירה הפוליטית עבור סידור עבודה או תואר: "אם זה יהיה חלקי בבחירות, אני מוכן לפרוש מיד אחריהן"