"בלי נתניהו, הימין היה מנצח בבחירות בקלות"

נתניהו ( חיים גולדברג/פלאש90 )

איש הציבור והפובליציסט מוטי קרפל מציג ניתוח נוקב של הזירה הפוליטית בימין, ומאשים את ראש הממשלה בנימין נתניהו בכך שהוא מונע מהמחנה הלאומי והאידיאולוגי להגיע להישג היסטורי בקלפי.

"לולא נתניהו, הימין האידאולוגי והביטחוני-מדיני היה מנצח את הבחירות הקרובות בקלות, והשמאל היה מפסיד אותן הפסד היסטורי אחת ולתמיד", טען קרפל בפוסט שפרסם. בדבריו ערך קרפל אבחנה בין הימין הפוליטי לבין הימין המהותי-אידיאולוגי: "אמנם נתניהו הוא הנכס של הימין הפוליטי, מחנה 'רק ביבי', אבל הוא הבעיה של המחנה הלאומי ושל הימין המדיני-ביטחוני והאידיאולוגי. משקולת כבדה".

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קרפל התייחס לתהליכים שחברים בציבור הישראלי מאז פרוץ המלחמה, ולפער שנוצר לטענתו בינם לבין המערכת הפוליטית: "אחרי ה-7 באוקטובר רוב הציבור הישראלי הפך יותר לאומי, יותר ימני, ויותר יהודי. אבל בגלל נתניהו, לכל השינוי הזה אין היום שום ביטוי פוליטי. אם איכשהו הימין ינצח את הבחירות הקרובות, זה יהיה למרות ביבי, לא בזכותו".