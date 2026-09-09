אמילי עמרוסי: זו הסיבה שסירבתי לקבל שיריון

אמילי עמרוסי ( ללא קרדיט )

אשת התקשורת, הסופרת והפובליציסטית אמילי עמרוסי מגיבה לדיווחים שנפוצו על שיריונה ברשימת "הציונות הדתית" לכנסת ה-26, ומסבירה בפוסט גלוי לב למה החליטה לומר לא להצעות שקיבלה ולהישאר מחוץ למערכת הפוליטית. "אני מעריכה את מפלגת הציונות הדתית, שאתמול פורסם בטעות שאני משתריינת בה, אבל אני לא נרשמת לחוג פוליטיקה", הבהירה עמרוסי. "לא במערכת הבחירות הזו, ולא בקודמות. לא אצל סמוטריץ' (איש עם קבלות), ולא אצל ארדן (שאני מאוד מצטערת שפרש), ולא אצל גנץ (שזז ימינה) ולא אצל שאר מי שהציעו לי להצטרף לרשימותיהם הטובות. מה לי ולזה".

עמרוסי שיתפה בתחושותיה הקשות מאז פרוץ המלחמה וכיצד אלו משפיעות על רצונה להתרחק מהזירה הפוליטית הרועשת: "אני ביצירה מבעבעת, ספונה במפעל המילים, לוכדת את הרוח ברשת של פרפרים, מלמדת ומייעצת. מצאתי את בועת השקט שלי. ומה אעשה בכנסת אם מאז השביעי נהיה לי רע בכל הגוף כשיהודים רבים ביניהם? מה אעשה במפלגה מסוימת אם מאז השביעי אני משוכנעת ש-80 אחוז מהיהודים הם גם צודקים וגם צדיקים?".

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את דבריה חתמה בקריאה לאחדות ולנבחרי הציבור שיכהנו בכנסת הבאה: "אין לי יותר כוחות לוויכוחים, שכנועים, סכינים. אני לא עשויה מהדעות שלי אלא ממה שאני מרגישה. בהצלחה לטובים שמסכימים לקחת על עצמם את העול – רק תדאגו שמי שינצח זה עם ישראל ולא מפלגה".