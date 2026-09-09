הקונסיפרציה של הליכוד: איחוד האמירויות מתערבים בבחירות

נתניהו ( צילום: Chaim Goldberg/FLASH90 )

הליכוד דרש הערב (רביעי) לפתוח בחקירה פלילית נגד שורה של גורמים, בהם העיתונאי שלומי אלדר, עיתון "הארץ", יאיר גולן ומפלגת הדמוקרטים. במפלגה טענו כי הפרסום של אלדר הוא חלק ממה שהגדירו כניסיון להתערבות זרה בבחירות בישראל.

"הפרשייה האמיתית שהתגלתה ביומיים האחרונים היא התערבות זרה בוטה בבחירות בישראל", טענו בליכוד.

במפלגה הפנו את האצבע לעבר הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלאן, המתגורר באיחוד האמירויות. "התברר שמי שעומד מאחורי הידיעה השקרית של עיתון ״הארץ״ הוא הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלאן שיושב באמירויות", נמסר.

בליכוד הוסיפו וטענו כי לדחלאן יש אינטרס פוליטי בהחלפת הממשלה בישראל: "דחלאן הקים רשימה משותפת עם חמאס לבחירות ברשות הפלסטינית. הוא מעוניין להפיל את ממשלת הימין בראשות נתניהו כי הוא חולם להשתלט על רצועת עזה. לשם כך הוא צריך ממשלת שמאל חלשה של איזנקוט, יאיר גולן, ליברמן והמפלגות הערביות. ממשלה כזאת תיסוג מעזה ותעביר אותה לשליטתו".

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בהמשך התייחסה המפלגה גם לקשר בין אלדר לעמותה שלטענתה מזוהה עם השמאל וקשורה למפלגת הדמוקרטים. "עוד נחשף ששלומי אלדר שפרסם את הפייק ניוז, קיבל תשלום מעמותת שמאל שקשורה למפלגת ״הדמוקרטים״ של יאיר גולן, כדי להפיץ את עלילת הכזב שלו", טענו בליכוד.

המפלגה העלתה גם שאלה בנוגע לביקורים של יאיר גולן ורונן בר באיחוד האמירויות: "כמו כן, לפני כחודשיים יאיר גולן ורונן בר ביקרו בחשאי באיחוד האמירויות. האם ביקור חשאי זה קשור לפרסום הכוזב ב״הארץ״?"

לסיום דרשו בליכוד לפתוח בבדיקה פלילית: "הליכוד דורש לפתוח בחקירה פלילית נגד שלומי אלדר, רות יובל, עיתון ״הארץ״, יאיר גולן ומפלגת ״הדמוקרטים״, בשל החשד לניסיון שיבוש הבחירות עם גורמים זרים"