צבא לבנון יוצא למתקפה ישירה נגד ישראל, בעקבות מה שמתארת דוברות הכוחות החמושים בלבנון כ-"הפרות בלתי פוסקות של הסכם הפסקת האש". ישראל ולבנון מקיימת בחודשים האחרונים מגעים ישירים בחסות ארה"ב, אך עד כה, אין סימנים משמעותיים בשטח למימוש קווי ההסכם.

בלבנון הגדירו את הימים האחרונים כ-"הסלמה מסוכנת בשטח אפילו ביחס לנורמה הקיימת" כאשר על פי טענות צבא לבנון, בימים האחרונים נהרגו בלבנון 12 בני אדם בתקיפות צה"ל, דבר שהם הגדירו כעליית מדרגה משמעותית.

גורמים בפיקוד ששוחחו עם גורמי תקשורת טענו בפניהם כי "ישראל הפרה את הפסקת האש לפחות 7,700 פעמים מאז תחילת העסקה".

בנוסף בלבנון טענו כי הפעילות הישראלית רק מונעת את פירוקו של חיזבאללה, וכי לא ניתן לפרוס את הצבא במלוא האזורים והכוחות כל עוד התקיפות נמשכות.