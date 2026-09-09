השר מהליכוד נגד חיים כץ: "משלב ידיים עם גיל לימון והדיפ-סטייט"

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי יצא הערב (רביעי) במתקפה חריפה נגד השר חיים כץ, בעקבות המאבק סביב המשך כהונתו של יהודה אליהו כממלא מקום מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל. לטענת קרעי, כץ פועל יחד עם המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון, ובכך מסייע לקידום מינוי אחר לתפקיד.

"אחרי שהייעוץ המשפטי ניסה למנוע את מינויו של יהודה אליהו למנכ״ל רמ״י, עכשיו חיים כץ משתף פעולה עם גיל לימון כדי לא להאריך את כהונתו כממלא מקום בעוד שלושה חודשים, ובכך לסלול את הדרך למינוי שנוח לדיפ-סטייט", אמר קרעי.

שר התקשורת לא הסתפק בביקורת על ההחלטה הנוגעת לאליהו, והרחיב את המתקפה גם לתפקידו של כץ בממשלה ולמשרד השיכון. קרעי הזכיר כי כץ משוריין ברשימת הליכוד, אך טען כי אין בכך כדי להבטיח לו את המשך כהונתו במשרדי הממשלה.

"חיים כץ אמנם משוריין ברשימת הליכוד, אבל אף אחד לא שריין לו חמישה משרדים, ובוודאי לא את משרד השיכון", תקף קרעי.

בהמשך דבריו החריף שר התקשורת את הטון והצהיר כי מבחינתו, עדיף שמשרד השיכון יישאר ללא שר מאשר שכץ ימשיך לכהן בתפקיד תוך שיתוף פעולה, לטענתו, עם גורמי הייעוץ המשפטי.

"עדיף למדינת ישראל, לנגב ולגליל, משרד שיכון בלי שר, מאשר שר שיכון שמשלב ידיים עם גיל לימון והדיפ־סטייט נגד מדיניות המחנה הלאומי", אמר קרעי.

בסיום דבריו הציג קרעי את המחלוקת כמאבק על יכולתה של הממשלה לממש את מדיניותה, וקרא שלא לאפשר לפקידים להשפיע על המינויים. "אסור לתת לפקידים לפגוע במדיניות ראש הממשלה!", חתם.