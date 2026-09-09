הסלמה אזורית: פקיסטן בדרך להצטרף למלחמה של סעודיה

"נאט"ו של המזרח התיכון" עומדת לראשונה למבחן, שבועות בודדים לאחר שנחתם, ייתכן והסכם ההגנה ההדדי של סעודיה, טורקיה ופקיסטן יעמוד לראשונה למבחן באש. סעודיה מנהלת מערכה חדשה מול המורדים החות'ים בתימן וסופגת ירי רב, הועברה בקשה לשותפות ההסכם להצטרף.

על פי דברי שר ההגנה הפקיסטני לפני זמן קצר, ייתכן ולראשונה מאז חתימתו, ייצא לפועל סעיף ההגנה ההדדי של "הסכם מכה", מה שרבים כינו גם כהסכם נאט"ו של המזרח התיכון.

בשבוע האחרון, כוחות הממשלה הלגיטימית בתימן, בתמיכה ודחיפה סעודית, פתחו במערכה נרחבת כנגד המורדים החות'ים בתימן, ומנהלים מתקפה שיטתית על שטחם ואף מצליחים לשחרר יישובים ומחוזות משליטתם.

אך החות'ים מצידם לא שותקים, ופתחו בהפצצה כבדה על תשתיות ומתקנים בסעודיה. הפקיסטנים מצידם הודיעו שיבחנו הצטרפות למערכה בהתאם לבקשת סעודיה.

על פי שר ההגנה הפקיסטני, מתקיימים דיונים בין הצדדים על מנת לתאם לוגיסטיקה ומהלכים, אך סביר כי נראה מטוסים פקיסטניים מפציצים בתימן, כבר בימים הקרובים.