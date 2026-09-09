חוסל הרוצח של שולי הר-מלך, ששוחרר בעסקת שליט

פרח חאמד, מחבל ותיק בזרוע הצבאית של חמאס ומחברי חוליית סילוואד שרצחה ישראלים באינתיפאדה השנייה, חוסל היום בשכונת שייח' עג'לין בדרום מערב העיר עזה.

חאמד, היה חלק מהחולייה שרצחה את שולי הר מלך, אסתר גאליה, צבי גולדשטיין, סמל אלעד פולק, סמל רועי יעקב סולומון וסמל ראשון ארז עידן הי"ד.

הוא שוחרר בעסקת שליט וחזר לעסוק בטרור. הוא שרד מספר ניסיונות חיסול, גם בצוק איתן וגם בשומר חומות, והצליח להתחמק לאורך שלוש שנות המלחמה, עד שטיל של חיל האוויר מצא אותו. הוא נפצע אנושות ומת בבית החולים.

חברת הכנסת לימור סון הר מלך, אלמנתו של שולי הי"ד התייחסה לחיסול רוצח בעלה: "עוד סגירת מעגל! פרח חאמד, מבכירי הזרוע הצבאית של חמאס ומחברי חוליית סילוואד שרצחה את אישי שולי הר מלך הי״ד, חוסל היום ברצועת עזה.

חאמד היה שותף לשורת פיגועים רצחניים, נידון לשלושה מאסרי עולם, אך שוחרר בעסקת שליט וגורש לעזה. במקום לשלם על פשעיו, הוא שב לעסוק בטרור והפך לדמות מרכזית במטה הגדה של חמאס, שהכווין פיגועים ביהודה ושומרון.