נשיא הציוץ והשקר: טראמפ לא המציא את  ה"פייק-ניוז”

חיפוש עצמי ברשת ( אילוסטרציה AI )

הנדסת תודעה ושלילה מראש של כל ידיעה שלא פורסמה ברשת "האמת" של הנשיא דונלד טראמפ אינה המצאה פוליטית חדשה, אלא שיטה בינלאומית מדעית עתיקה לוויסות רגשי עד כדי שליטה אבסולוטית של בינה מלאכותית המכונה בלועזית: Mind Control.

כשפייסבוק שואל: על מה אתה חושב? ( שאטרסטוק )

לבחור בראש

בפוליטיקה, הקמפיינים זנחו את השכנוע הרציונלי לטובת לוחמה פסיכולוגית מבוססת מידע המכונה Micro-targeting, שמקטלגת את האזרח לפי פרופיל אישיותי (כמו מונע מחרדות או משנה דעה מחשיפה לסטטוסים אקראיים) ומזינה אותו במסרים מותאמים. בעת משבר, מחוללי התודעה מייצרים סחרירים (""ספין") להסחת דעת, לצד אסטרטגיה שיווקית מוכרת המכונה "הפרד ומשול" להעמקת הקיטוב.

השימוש בבוטים וב-Astroturfing (גלישה אוטומטית מבוססת בינה מלאכותית) מייצרים אשליה של "תנועה עממית הדרגתית", המשופעת מתופעת נהירה המונית אחר העדר (ולא רק לקלפיות) ומלחץ חברתי סמוי.

המופע של טרומן ( אילוסטרציה AI )

הנדסת חיים בסרט

בחיים האישיים, תאגידים ומשפיענים מסמנים ומהנדסים תודעתית את החשיבה האנושית והערך העצמי כדי להזריק ביקוש מלאכותי למוצרים ולדפוסי חיים.

אפילו יוצרי העידן המודרני של הקולנוע בהוליווד אמצו את הפחדים מהשתלטות מחשבתית של תאגידים כשהבמאי המוערך פיטר וויר חבר לשחקן ג’ים קארי ויחד העניקו לעולם את "המופע של טרומן" סרט שכולו ביקורת על תרבות הצריכה האמריקנית ושעבודה לחברות העל שמנהלות את האומה החזקה בעולם. היצירה הנצחית הזו הוכיחה מציאות לא מופרכת בכלל לפיה העולם המזויף שנבנה סביב דמותו הקולנועית של טרומן, אדם שנמכר לתאגיד שידור כשהיה תינוק, מורכב ממוצרים המוצעים למכירה ומקיימים את האשליה שהכל סביב דמות הגיבור מציאותי, אפילו שההפך הוא הנכון ואין לטרומן זכות בחירה עד שיגלה את האמת.

קונים את הרשת ( צילום: שאטרסטוק )

קונים בלי לבחור

בעזרת אלגוריתמים מבוססי "ארכיטקטורת בחירה" (The Illusion of Choice) במסכים ובמדפים, מנווטים אותנו מכל הכיוונים לבחור במותגים הרווחיים ביותר.

בנוסף, משפיעני רשת מקצועיים משמשים במתכנתים ליצירה אמינה של "סוס טרויאני" המחדיר מסרים מסחריים מתחת לרדאר של מנגנוני ההגנה התודעתיים, תוך ניצול תופעת ה-FOMO (הפחד מהחמצה), שככל הנראה השתלטה על המוח הצעיר כמעט כמו 6/7 (ואם במקרה אתם לא יודעים מה זה תשאלו את הילדים שלכם).

זהירות פרסומות בדרך ( צילום: שאטרסטוק )

הניצול האוטומטי לרעה

כל המנגנונים הנסתרים הללו, שמתעצמים משמעותית בתקופת בחירות או לפני חגים, נשענים על הפעלת המוח במצב "אוטומט רגשות" (כעס, קנאה או פחד).

ברגע שחוסר המודעות מנטרל את החשיבה הביקורתית, קל לנווט את ההתנהגות האנושית הצפויה לאן שהבינה המלאכותית ממליצה.

זיהוי הטקטיקות הללו בשיטת "דע את האויב והתחמק בזמן" הוא צעד הראשון להחזרת השליטה העצמית לחיים האמיתיים.