כץ מורד בנתניהו: השימוע ליהודה אליהו ייערך בנפש חפצה

לאחר שהשר חיים כץ זימן לשימוע את מ"מ מקום ראש רמ"י והצית סערה בימין, ראש הממשלה נתניהו לקח את הנושא לידיו, והודיע כי אליהו לא יודח תחת שום מצב. אך כעת השר חיים כץ מודיע כי יקיים את השימוע למרות הודעת ראש הממשלה, והזהיר מניסיונו בהנהגת מרד.

למרות הסערה שהציתה דרישת כץ להביא את אליהו לשימוע מלכתחילה, וההודעה התקיפה של ראש הממשלה נתניהו בנושא, במסגרתה קבע כי אליהו לא יבוטל, שר השיכון מודיע כי השימוע יתקיים. ובאותה נשימה הודיע וכי יש לו כל כוונה לקיים שימוע מקיף ומעמיק ובסופו, במידת הצורך, גם למנות מחליף.

כץ האשים כי הסיפור סולף מיסודו: "אין שחר לטענות על הזמנתו לשימוע לפני פיטורין של יהודה אליהו וקשר כלשהו למינויים שהתבקש לבצע. אלא מדובר בטענות קשות של חוסר ניהול חמור של רמ"י שהגיעו לשולחני שאיני יכול לקבל, שעניינן בין היתר יחסי אנוש לקויים והדרת נשים, המעלות חשש ממשי באשר להתאמתו לניהול הרשות. זאת לצד, חוסר שיתוף פעולה מצידו בנושא הרחבת והתאמת הזכויות והזכאויות של משרתי הקבע ומשפחותיהם".

כץ מסר בנוסף: "מכלול הדברים ייבחן במסגרת השימוע, שייערך בלב פתוח ובנפש חפצה ובהתאם לכללי המינהל התקין".

ואף שלח איום מרומז בדבריו אל ראש הממשלה והטוענים נגדו: "ככל שלא נגיע לעמק השווה אפעל למנות ממלא מקום שיקדם את ההתיישבות היהודית בנגב והגליל, נושא לאומי שנמצא אצלי בראש סדר העדיפויות, הזדמנות להזכיר למי ששכח שהייתי ממובילי המרד נגד ההתנתקות, אך יחד עם זאת נדרש מנהל שידע לבצע רפורמות חיוניות במצבת כוח האדם ובשירות לאזרח".