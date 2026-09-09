גם יפה וגם קל: כוסות קרם וניל ותפוחים מקורמלים לחג

כוסות וניל ( צילום: AI )

מחפשים קינוח חגיגי ומרשים בלי להסתבך? כוסות קרם וניל עם תפוחים מקורמלים וקראמבל שקדים הן בדיוק הסיומת המתוקה שארוחת החג צריכה.