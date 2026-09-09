גם יפה וגם קל: כוסות קרם וניל ותפוחים מקורמלים לחג

מחפשים קינוח חגיגי ומרשים בלי להסתבך? כוסות קרם וניל עם תפוחים מקורמלים וקראמבל שקדים הן בדיוק הסיומת המתוקה שארוחת החג צריכה.
מצרכים ל-8 כוסות
לקרם הווניל
- 500 מ״ל שמנת צמחית להקצפה
- 1 חבילה אינסטנט פודינג וניל
- חצי כוס חלב שקדים או סויה
- 1 כפית תמצית וניל
לתפוחים המקורמלים
- 4 תפוחים קלופים וחתוכים לקוביות קטנות
- 2 כפות סוכר חום
- 2 כפות דבש
- כפית קינמון
- כף מיץ לימון
- כף שמן קוקוס או מרגרינה
לקראמבל השקדים
- חצי כוס קמח
- חצי כוס שקדים טחונים
- שליש כוס סוכר חום
- 60 גרם שמן קוקוס או מרגרינה קרה
- קורט מלח
אופן ההכנה
- מערבבים בקערה את מרכיבי הקראמבל עד שנוצרים פירורים. מפזרים על תבנית ואופים כ־15 דקות בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות, עד להזהבה. מצננים לחלוטין.
- מחממים במחבת שמן קוקוס או מרגרינה. מוסיפים את התפוחים, הסוכר, הדבש, הקינמון ומיץ הלימון ומבשלים כ-8 דקות, עד שהתפוחים מתרככים אך לא מתפרקים. מצננים.
- מקציפים את השמנת הצמחית עם הפודינג, החלב ותמצית הווניל, עד שמתקבל קרם יציב ואוורירי.
- מרכיבים בכל כוס שכבת קראמבל, קרם וניל ותפוחים מקורמלים. חוזרים על השכבות ומסיימים בקראמבל ובכמה קוביות תפוח.
שומרים במקרר עד ההגשה. את הקראמבל העליון כדאי להוסיף ברגע האחרון, כדי שיישאר פריך.