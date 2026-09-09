נתניהו במכה לחיים כץ: יהודה אליהו לא יפוטר

השר חיים כץ זימן באופן פתאומי את ממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל, יהודה אליהו, לאחר שהיחסים בין השניים העכירו לאורך התקופה האחרונה. דמויות רבות בימין רואות ביהודה אליהו מינוי אידיאולוגי קריטי ורבים התקוממו כנגד המהלך.

בזמן שהסערה החלה להתפרץ, מהליכוד נמסר כעת מטעם ראש הממשלה כי למרות מהלכי השר כץ, יהודה אליהו יישאר במקומו.

דמויות רבות בימין התקוממו כנגד המהלך, כאשר אפילו דמויות מקורבות לליכוד יוצאות נגדו בחריפות.

ח"כ לימור סון הר מלך התקוממה נגד מהלכיי כץ והודיעה: "הודה אליהו ברמ״י הוא האדם הנכון במקום הנכון. אחרי שנים שבהן העדיפו את הערבים בנגב ובגליל, הוא הגיע והתחיל לעשות סדר. כנראה שזה מפריע למישהו".

אפילו ינון מגל יצא בחריפות נגד הניסיון, ואף הודיע כי במידה והדבר יתממש, לא יחשוש לשבור את הכלים ולא להצביע למפלגה: "המינוי של יהודה אליהו למנכל רמ"י הוא הסיכוי האחרון להציל את הנגב והגליל. ככה פשוט. עתיד המדינה מוטל פה על הכף. אם חיים כץ יפטר אותו, לא אצביע לליכוד".

ראש הממשלה נתניהו לא המתין עד שהסערה תתפתח מעבר, והודיע בריש גלי כי לא יאפשר את פיטוריו של אליהו ומהליכוד נמסר בשמו: " ראש הממשלה נתניהו אישר את מינויו של יהודה אליהו לממלא-מקום מנכ״ל רמ״י, שעושה עבודה לאומית חשובה בגליל ובנגב, והוא לא יפוטר".