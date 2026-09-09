הרב הראשי: לא לפחד מכך שלא תוקעים בשופר בשבת

הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, מפרסם קובץ הלכות לראש השנה, שבשנה זו ובשנה הבאה (תשפ"ז ותשפ"ח) יחול בשבת.

"ימי ראש השנה הם ימי הדין, שבהם נקבע גורלו של האדם והעולם לשנה הבאה. מעבודות היום המרכזיות היא תקיעת השופר, המעוררת לתשובה ומעלה את זכותם של ישראל לפני אביהם שבשמים. אולם בשנה זו, ביום הראשון, לא יישמע קול השופר מפני קדושת השבת."

הרב מתייחס לאזהרת התלמוד על כך ששנה זו יכולה להיות רעה: "חכמינו ז"ל אומרים: "כל שנה שאין מריעין לה בתחילתה - מריעין לה בסופה". (ראש השנה דף ט"ז ע"ב). דברים אלו מעוררים חרדה: כיצד נזכה לשנה טובה כאשר לא תקענו בשופר בתחילתה? אולם כבר כתב בעל הלכות גדולות (הובא בתוספות שם ד"ה שאין), שאין הדברים אמורים בשנה שבה אין תוקעים מחמת קדושת השבת.

נזכיר כי בפעם הקודמת - שנת תשפ"ד חל ראש השנה בשבת, ושלושה שבועות לאחר מכן, עם ישראל ספג את טבח ה-7.10.