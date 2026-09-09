יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על יוסי עבדו

יוסי עבדו חוגג ( צילום: כיכר השבת )

יוסי עבדו חגג השבוע יום הולדת, וזו הזדמנות מצוינת להכיר אותו קצת יותר. היום הוא מוכר בעיקר כמגיש וכאיש תקשורת, אבל בדרך לשם הוא הספיק לעבור בריאליטי, בכדורגל, בעולם הטיפול וגם בתהליך משמעותי של חזרה בתשובה.

1. הכוכב של "המירוץ למיליון" את החשיפה הראשונה שלו בטלוויזיה קיבל עבדו בעונה החמישית של "המירוץ למיליון", שאליה יצא עם חברתו לי מלכה. אלא שהמסע שלהם הסתיים הרבה יותר מהר מהמתוכנן: השניים הודחו כבר בנקודת הסיום הראשונה, עוד לפני שהספיקו לעזוב את ישראל. למרות ההדחה המהירה, עבדו הצליח למשוך תשומת לב ולהמשיך משם להופעות נוספות על המסך. 2. בגיל 20 הוא כבר אימן קבוצת כדורגל עוד לפני המצלמות והראיונות, עבדו עמד דווקא על הקווים. בעונת 2011/2012, כשהיה בסביבות גיל 20 בלבד, הוא אימן את קבוצת הבוגרים של מועדון הכדורגל "ברית ספורט מעוף". בזמן שרוב בני גילו עדיין ניסו להבין מה הם רוצים לעשות, הוא כבר הוביל שחקנים וניהל קבוצה. 3. בצבא הוא ניתח כתבי יד מאחורי הדמות הצבעונית שהכרנו על המסך מסתתר גם צד אחר לגמרי. עבדו שירת במשטרה הצבאית החוקרת ועסק שם בגרפולוגיה ובניתוח כתבי יד. בהמשך הוא למד פסיכולוגיה וחינוך מיוחד, הוכשר כגרפולוג וכמטפל רגשי והעביר מאות הרצאות וסדנאות.

יוסי עבדו צילום: מתוך הרשתות החברתיות ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

4. תפילת מנחה של אביב אלוש גרמה לו לעצור

אחד הרגעים שהשפיעו על תהליך ההתחזקות שלו התרחש דווקא בתיאטרון "הבימה". עבדו ראה את אביב אלוש, ששיחק אז בהצגה "הסוחר מוונציה", עוצר באמצע יום העבודה ונעמד בצד כדי להתפלל מנחה. השילוב בין קריירה מצליחה בלב עולם התרבות לבין אמונה שלא מסתירים נגע בו, והפך לאחד הרגעים שהניעו את המסע הרוחני שלו.

5. הוא לא נתן לתגובות אחרי "דייט ראשון" לשנות אותו

אחרי שהשתתף בתוכנית "דייט ראשון", התעוררו ברשת לא מעט ספקולציות והשערות בנוגע לנטייה המינית שלו, בעיקר בעקבות שפת הגוף וסגנון הדיבור שלו. עבדו הבהיר כי הוא סטרייט, אך סירב להתנצל או לשנות את עצמו כדי להתאים לציפיות של אחרים: "אני גברי, אני נשי, אני רציני, אני שטותניק, אבל בעיקר אוהב להיות אני".

6. לפעמים הוא הגיע לצילומים עם דמעות בעיניים

על המסך הוא נראה מלא שמחת חיים וביטחון, אבל מאחורי הקלעים הדברים היו מורכבים יותר. עבדו סיפר כי בתקופה שבה היה חלק מעולם הבידור, היו פעמים שבהן הגיע לצילומים עם דמעות בעיניים. לדבריו, דווקא עיתונאי הבידור ערן סויסה היה אחד האנשים היחידים שעצרו בתוך כל הרעש ושאלו אותו באמת מה שלומו.

7. הוא קרא לנתניהו "המרדכי היהודי של הדור"

במהלך חג הפורים פגש עבדו את ראש הממשלה בנימין נתניהו במסדרונות הכנסת וקרא לעברו: "כבוד ראש הממשלה, אתה המרדכי היהודי של הדור". הרגע הקצר תועד במצלמה, התפשט במהירות ברשת ואפילו נתניהו עצמו שיתף אותו.

8. הוא גרם לצעירים לחשוף מה קרה בפריימריז

במהלך הפריימריז בליכוד הסתובב עבדו בשטח ושוחח עם צעירים חרדים שהגיעו להצביע. מול המצלמה הם טענו שקיבלו כסף כדי לבחור במועמדים מסוימים ואף הגיעו עם רשימות מוכנות מראש. אחד מהם סיכם את הסיפור במשפט חד: "אני מצביע למי ששילם לי".

9. אחרי תאונה קשה הוא ביקש שיקראו תהילים

לפני מספר שנים נפצע עבדו בתאונת אופניים באזור הרי ירושלים ונאלץ לעבור אשפוז ושיקום. גם בתקופה הזאת הוא המשיך לעבוד ואף הגיע לשידורים כשהוא עדיין מחלים. ממיטת בית החולים הוא פנה לעוקבים שלו וביקש מהם דבר אחד בלבד: לקרוא פרקי תהילים לרפואתו.

10. הוא ויתר על "האח הגדול" וסיים ארבע מסכתות

אחרי שחזר בתשובה קיבל עבדו הצעה להשתתף בעונת ה-VIP של "האח הגדול", אבל החליט לוותר עליה כי הרגיש שהתוכנית כבר לא מתאימה לחיים שבחר לעצמו. בהמשך הוא סיים ארבע מסכתות מהתלמוד הבבלי במעמד שנערך בביתו של הרב חיים קנייבסקי זצ"ל, שאף בירך אותו שיזכה למצוא זיווג הגון.