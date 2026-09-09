השקיע אה?! לא תאמינו כמה שווה הטבעת של אגם בוחבוט

אחרי חמש שנות זוגיות, אגם בוחבוט ובר ברימר התארסו במהלך חופשה ביוון. ברימר כרע ברך על יאכטה, והשניים שיתפו את הבשורה המשמחת ברשתות החברתיות.

מאז פרסום התמונות יש לא מעט דיבור סביב טבעת האירוסין המרשימה שקיבלה בוחבוט - וכעת נחשפים גם הפרטים עליה.

יהלום במשקל של כ-2.5 קראט

לירוי חיים, מייסד ומנהל הקריאייטיב של מותג התכשיטים Belliu, בחן את הטבעת בסרטון שפרסם. לדבריו, במרכזה משובץ יהלום בחיתוך קושן, במשקל של כ-2.5 קראט.

לדברי חיים, על פי מראה הטבעת ניתן להעריך כי היהלום הוא ברמת צבע וניקיון גבוהה במיוחד - שני נתונים שמשפיעים באופן משמעותי על ערכו.

כמה הטבעת שווה?

לפי ההערכה שהציג חיים, שוויה של טבעת האירוסין של בוחבוט עומד על לא פחות מ-100 אלף שקלים.