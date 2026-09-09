גלגלצ חושפת את האמנים הכי מבוקשים בקולות החיילים

מי זמר השנה בגלגלצ? ( שי פרנקו; אבשלום ששוני/פלאש90 )

יום לפני חשיפת זוכי המצעד השנתי תשפ"ו של גלגלצ (מחר החל מ-14:00), התחנה הצבאית מציגה את סיכום קולות החיילים של השנה.

בחירות החיילים נאספו לאורך כל השנה במסגרת התוכנית היומית של גלגלצ "קולות החיילים", בה בחירות השירים של החיילים משודרות במשך שעתיים ביום. השנה השתתפו בתוכנית כ-250 יחידות בסדיר ובמילואים, כאשר רובן המוחלט יחידות לוחמות. אלפי חיילים וחיילות מכל רחבי הארץ, משלל החילות והתפקידים, החטיבות והגדודים, בחרו שירים והקדישו הקדשות מיוחדות ליקיריהם.

20 האמנים הכי מבוקשים בגלגלג ( באדיבות גלגלצ )

עומר אדם הוא האמן המבוקש ביותר

המנצח הגדול של בחירות החיילים השנה הוא השיר "אבל את" – של מאיר ואביתר בנאי. השיר נבחר הכי הרבה פעמים על ידי החיילים וגרף את מירב ההקדשות.

שיאן בחירות החיילים השנתי הוא עומר אדם. שיריו השונים של עומר נבחרו הכי הרבה פעמים ע"י החיילים. עומר גם מועמד לפרס אנשי השנה במוזיקה של המצעד השנתי ואלבומו "חלק מהנצח" מועמד לאלבום השנה.

20 השירים הכי מבוקשים בגלגלצ ( באדיבות גלגלצ )

מגלגלצ נמסר: "גלגלצ גאה לסכם שנה של מוזיקה ישראלית ענפה, עם שידורי שטח מיוחדים מעשרות בסיסים, מוצבים ואירועים צה״ליים ברחבי הארץ, בצפון, בדרום ובאיו״ש, עם ביצועים חד פעמיים מהבסיסים וכמובן עם קולות החיילים שלוקחים חלק משמעותי בעיצוב פסקול המדינה!"

מחר בין 12:00-10:00, משדר מיוחד לסיכום השנה של קולות החיילים עם סמ״ר נגה שחר, בגלגלצ. מי יהיה שיר השנה של גלגלצ לשנת תשפ"ו? מי יהיו אנשי השנה? כל זאת ועוד מחר ב-14:00 במצעד המרכזי השנתי של גלגלצ.