ניצחון לברקת בבג״ץ: נדחתה עמדת היועצת המשפטית לממשלה

בית המשפט העליון דחה היום (רביעי) לחלוטין (בהרכב מורחב) את עמדת הייעוץ המשפטי לממשלה, ופסק כי לנציב שירות המדינה אין סמכות לדחות על דעת עצמו בקשת שר להפסקת כהונת בכירים.

​החלטת בג"ץ מגיעה לאחר מאבק ממושך של שר הכלכלה והתעשייה ח"כ ניר ברקת, שביקש להדיח את הממונה על התחרות משום שלדבריו כשלה בתפקידה ולא ביצעה את עבודתה כנדרש בתחום יוקר המחייה והמאבק במונופולים. השר ברקת אף התייצב אישית לדיון הדרמטי שנערך בבג"ץ כדי להילחם על סמכותו מול הפקידות, ולהבטיח שיוכל לממש את המדיניות שלשמה נבחר.

​הרכב מורחב של חמישה שופטים קבע פה אחד כי עמדת היועמ"שית נדחית לחלוטין, וכי הסמכות לדון בבקשת השר נתונה לוועדת המינויים במליאתה ולא לנציב לבדו.