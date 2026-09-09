ניצחון לברקת בבג״ץ: נדחתה עמדת היועצת המשפטית לממשלה

בית המשפט העליון דחה היום (רביעי) לחלוטין (בהרכב מורחב) את עמדת הייעוץ המשפטי לממשלה, ופסק כי לנציב שירות המדינה אין סמכות לדחות על דעת עצמו בקשת שר להפסקת כהונת בכירים.
החלטת בג"ץ מגיעה לאחר מאבק ממושך של שר הכלכלה והתעשייה ח"כ ניר ברקת, שביקש להדיח את הממונה על התחרות משום שלדבריו כשלה בתפקידה ולא ביצעה את עבודתה כנדרש בתחום יוקר המחייה והמאבק במונופולים. השר ברקת אף התייצב אישית לדיון הדרמטי שנערך בבג"ץ כדי להילחם על סמכותו מול הפקידות, ולהבטיח שיוכל לממש את המדיניות שלשמה נבחר.
הרכב מורחב של חמישה שופטים קבע פה אחד כי עמדת היועמ"שית נדחית לחלוטין, וכי הסמכות לדון בבקשת השר נתונה לוועדת המינויים במליאתה ולא לנציב לבדו.
כפי שכבר פרסמנו קודם, המשנה לנשיא העליון, השופט נעם סולברג, מתח ביקורת נוקבת על הייעוץ המשפטי שהציג תמונה משפטית שגויה ומנע מהשר ברקת לפעול כדין במשך קרוב לשלוש שנים, והדגיש בפסק דינו כי "צדק מאוחר הוא צדק שנשלל".
שר הכלכלה והתעשייה, ח"כ ניר ברקת מסר: "כבר קרוב לשלוש שנים היועצת המשפטית לממשלה מונעת ממני לפטר את ראש רשות התחרות הכושלת בתפקידה. היום בג"ץ פסק פה אחד בהרכב של חמישה שופטים שצדקתי, ואף העביר ביקורת קשה על התנהלות היועמ"שית.
פסק הדין הוא ניצחון דרמטי שמוכיח שהפקידות אינה מעל העם ונבחרי הציבור, שיוכלים ואף צריכים לפטר פקידים אשר לא ממלאים את תפקידם ומונעים מנבחר הציבור לקיים את מדיניותו. אמשיך להיאבק ללא פחד בדיפ-סטייט, ולהחיל את הסטנדרטים של המגזר הפרטי גם בשירות המדינה ולהחזיר את הכוח לציבור שבחר בנו".