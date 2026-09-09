נתניהו סייר בכתר החרמון: יש לנו שליטה מוחלטת עד הים

ראש הממשלה נתניהו הגיע לסיור ותדרוך עומק בשטחי אזור החיץ עם סוריה, בהם מחזיקה ישראל מאז נפילת משטר אסד. ראש הממשלה הגיע עם שר הביטחון וסגן הרמטכ"ל לתדרוך ביטחוני מעמיק.

בזמן ביקורו שיבח ראש הממשלה את האחיזה בפסגת החרמון האסטרטגית ותיאר את השליטה בנקודה כעמדה ביטחונית קריטית שמקנה לישראל שליטה חסרת תקדים במרחב.

ראש הממשלה הסביר: "ערב ראש השנה, אנחנו בראש החרמון, בכתר החרמון. דמשק כאן, לבנון שם, רמת הגולן הסורית שם, ואנחנו שולטים בכל המרחב מכתר החרמון עד הירמוך, ומכאן עד הים התיכון, שליטה מוחלטת שלא הייתה כדוגמתה".

נתניהו המשיך והתחייב: "אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה."

הוא המשיך ותיאר כי יש עוד משימה שלא הושלמה, הכרעת טהראן: "ומהשיאים האלה יש עוד עבודה - העבודה העיקרית היא להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה. אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית. אנחנו מחויבים לעשות את זה ואנחנו נעשה את זה".

לבסוף ציין ראש הממשלה מלב השטחי את ראש השנה המתקרב: "אני מאחל לכם שנה טובה אזרחי ישראל ולחיילים הגיבורים שלנו שעושים פה את העבודה".