"מחכים לחגוג": לייקי מ"חתונמי" חושפת את הצעד הבא עם תומר

הם נחשבו לאחד הזוגות המורכבים והמסקרנים ביותר בעונה האחרונה של "חתונמי". הדרמות, המשפטים המהדהדים על משיכה, והפערים מול המצלמות השאירו את הצופים במתח עד לרגע האחרון. כעת, בראיון לפודקאסט סרוגים, לייקי גליק (32) שוברת שתיקה, עושה סדר בכל מה שלא ראיתם על המסך, ומסבירה איך למרות הכל – היא ותומר עדיין יחד, מאוהבים וחזקים מתמיד.

"הפער בין מה שחווינו לבין מה שהוצג בטלוויזיה" על המסך היה נראה שהדרך של השניים רצופה מהמורות, אך לייקי מבהירה שהחוויה במציאות הייתה שונה לחלוטין. "הייתה תחושה שזרם לנו מהרגע הראשון, אבל לא באמת הראו את זה ככה," היא משתפת. "יכולים להראות אותנו יושבים שתי דקות מובכים אחרי ששעתיים לא הפסקנו לדבר. העריכה יצרה סיפור, ועד היום מרגיש לי שהשידורים קצת בלבלו את מה שבאמת היה שם". אחת הנקודות הטעונות בעונה הייתה אמירתו של תומר לגבי נושא המשיכה, משפט שגרר תגובות סוערות מצד הצופים. ללייקי חשוב להבהיר את הרקע: "מבחינתו בשבוע הראשון הכל זרם, והוא כבר אמר שיש לו רגשות אליי בירח הדבש. מול המצלמות והלחץ אנשים אומרים דברים לא מדויקים. המורכבות הייתה סביב אינטימיות שנחסמה בגלל הלחץ, לא בגלל שהוא לא היה בעניין. הוא חיזר אחריי בלי סוף, ואם גבר אומר לי אחרי שבוע שאני הדבר הכי טוב שקרה לו – לא הרגשתי דחויה לרגע".

לייקי ותומר ( צילום מסך קשת 12 )

הדרך לזוגיות היציבה של השניים לא הייתה נקייה ממהמורות. בתום הצילומים, כשהאינטנסיביות הגיעה לשיאה, הם החליטו לקחת פסק זמן ואף חוו פרידה קשה של חודש וחצי. "שנינו בכינו כי הייתה אהבה גדולה. הרגשנו שנפרדנו בגלל משהו חיצוני. ב-14 בפברואר שלחתי לו הודעה, בבוקר למחרת כבר דיברנו בלי הפסקה, ולאט לאט התקרבנו מחדש".

ללייקי יש גם טיפ שהיא רוצה לשתף עם כל הרווקים והרווקות לגביי חיפוש זוגיות בעידן שלנו: "במציאות, אם הייתי פוגשת את תומר בדייט רגיל, כנראה שהייתי מוותרת ברגע הראשון בגלל סטיגמה של 'חנון'. ברגע ששמתי את זה בצד, גיליתי גבר מדהים. איזה מזל שלא הקשבתי לאינסטינקט הראשוני ונתתי לזה צ'אנס".

היום, כשהם כבר שנה יחד, מאחוריהם ארבע חופשות משותפות בחו"ל והרבה תמיכה הדדית – כולל נוכחות קבועה של תומר בהופעות המוזיקליות של לייקי. "הוא עף על המקצוע שלי ומגיע לכל קונצרט," היא מספרת בחיוך.

השלב הבא במערכת היחסים? לייקי לא ממהרת להגדיר: "אנחנו לא גרים ביחד עדיין. אני לא בלחץ, שנינו רוצים לעשות את זה בקצב שלנו". בינתיים, הצעד המשמעותי הקרוב כבר מעבר לפינה: תומר יצטרף אל לייקי לראשונה לערב החג אצל ההורים החב"דניקים. "ההורים שלי מאוד אוהבים אותו ומחכים לחגוג איתו. אבא שלי אמר מהתחלה שזה כמו שידוך – פשוט מתאימים לך מישהו שטוב לך".

המשפחה החרדית של לייקי מחתונמי ( יחצ )

מעבר לקריירה ולזוגיות, לייקי החלה לחזור לשגרת ההופעות הבינלאומית שלה, שם יצא לה לחלוק מאחורי הקלעים חלל משותף עם לא אחרת מאשר מיילי סיירוס. "היא חמודה ממש, מהממת ומאוד מנומסת," משתפת לייקי על הניסיון מעבר לים. "היא הייתה בחדר ההתארגנות הצמוד אלינו, אמרה תודה אחרי החזרה ומאוד מעריכה את הנגנים שלה – ממש לא דיווה. כמעט כל הצוות סביבה יהודי והשומר ראש שלה ישראלי, ובדיוק כשפרצה המלחמה באיראן והיה לנו קשה להיות רחוקים מהבית, הרגשנו ממנה ומסביבתה המון תמיכה ואהבה לישראל".