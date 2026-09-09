דיווח: העיתונאי שטען כי נתניהו הוזהר לפני הטבח קיבל כסף מארגון שמאל

עיתונאי ערוץ 14 ישי פרידמן פרסם היום (רביעי) טענות נגד העיתונאי שלומי אלדר, בעקבות התחקיר שבו נטען כי ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל שיחת אזהרה לפני טבח 7 באוקטובר. לפי הפרסום, אלדר אישר כי קיבל כספים מעמותת “דרכנו” עבור פודקאסט שעסק בנושא.

לפי הטענות, לאחר פרסום התחקיר ב”הארץ”, החל אלדר בשיתוף פעולה עם דרכנו לקידום הפרסומים גם בפלטפורמות של העמותה, בין היתר באמצעות פודקאסט וסרטונים. עוד נטען כי הסרטונים הוכנו מראש, עוד לפני פרסומיו של אלדר.

בפרסום נטען לקשרים בין גורמים המנהלים כיום את דרכנו לבין מפלגת הדמוקרטים. בין היתר הוזכר אבישי בן אהרון וכן נטען לקשרים עם יאיא פינק ונעמה לזימי. עוד נטען כי העמותה נשלטת על ידי אנשי תנועת “החלוץ”, שהם חברי מפלגת הדמוקרטים.

על בסיס הדברים נטען כי “מדובר בקמפיין פוליטי שהעיתונאי שלומי אלדר הוא חלק ממנו וגם עיתון הארץ”.

במקביל עלתה גם שאלת הגילוי הנאות סביב שיתוף הפעולה והתשלום: “האם שלומי אלדר נתן גילוי נאות לעיתון הארץ שהוא חלק מקמפיין בחירות פוליטי של פעילי מפלגת הדמוקרטים?”

החלק המרכזי בפרסום נוגע לתשלום עצמו. לדברי פרידמן, אלדר אישר בפניו כי קיבל כסף עבור הפודקאסט: “שלומי אלדר השיב לי כי הוא אכן קיבל כספים מעמותת השמאל ‘דרכנו’ על הפודקאסט הזה שבעיני הוא קמפיין בחירות לכל דבר ועניין”