לאחר שראש ההרכב זיכתה: גזר דין מחמיר מאד למתיישב הקטין

כ-8 שנים לאחר האירוע, בימ"ש המחוזי מרכז בלוד, גזר היום (רביעי) את דינו של צ', בתיק הריגת עאישה א-ראבי. על צ', תושב בנימין, אשר היה קטין ביום האירוע, הושת עונש מחמיר ביותר של 13 שנות מאסר.

ההרשעה בתיק, באופן חריג, היתה בניגוד לעמדת ראשת ההרכב בתיק - סגנית נשיא בימ"ש המחוזי מרכז השופטת ליאורה ברודי, אשר זיכתה את צ' מחמת הספק. ההרשעה התקבלה ברוב של שני שופטי הצד בתיק. משפחתו של צ' הודיעה כי תגיש ערעור לבימ"ש העליון על הכרעת הדין וגזר הדין יחד עם ארגון חוננו.

עוה"ד אריאל עטרי סנגורו של הנאשם ועוה"ד עדי קידר שייצג אותו מטעם ארגון חוננו, מסרו בתגובה "הנאשם הורשע במעשה שלא עשה, כפי שהעיד בהרחבה, בבית המשפט. בית המשפט ביסס את הכרעתו על ראיה יחידה - ד.נ.א. שנמצא על אבן שנמצאה בזירה. המומחים הטובים בעולם העידו במהלך המשפט שכל הראיות מלמדות שאדם אחר יידה את האבן.

ראשת ההרכב, סגנית נשיא בית המשפט המחוזי השופטת ליאורה ברודי, החליטה לזכות את הצעיר מכל אשמה, בחוות דעת שנפרשה על פני מאות עמודים. נימוקיה המפורטים של סגנית הנשיא מלמדים כי קיים סיכוי גבוה שבית המשפט העליון יהפוך את חוות דעתם של שני השופטים האחרים ויזכה את הנאשם באופן מוחלט".

בתיק הגיש מנהל המכון המכון לרפואה משפטית, ד"ר חן קוגל, חוות דעת שקבעה כי החבלות שנמצאו בראשה של א-ראבי לא תואמות תרחיש של פגיעה אחת של אבן. דבר אשר סותר את כתב האישום ואת התזה אותה הציגה הפרקליטות. הרשעתו של צ' התבססה, באופן חריג על ממצאי ד.נ.א שנטען כי נמצאו אבן מהזירה, וזאת בניגוד למרבית חוות הדעת של מומחים מתחום הד.נ.א מהארץ ומהעולם, שקבעו כי לא ניתן לקחת ד.נ.א מאבן.