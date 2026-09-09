יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על אדם סנדלר

אדם סנדלר ( שאטרסטוק )

אדם סנדלר הוא אחד הקומיקאים והשחקנים המצליחים בהוליווד. עם סרטים כמו "50 דייטים ראשונים", "קליק", "מגודלים" ו"תעלומת רצח", הוא הצליח להצחיק מיליוני צופים ברחבי העולם - אבל מאחורי הדמויות המשוגעות מסתתר גם שחקן דרמטי מוערך ואיש משפחה שמקפיד לקחת איתו את החברים לכל הפקה. לרגל יום הולדתו ה-60, הנה עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליו.

1. אחיו דחף אותו לעלות לבמה סנדלר עלה לראשונה על במת סטנדאפ כשהיה בן 17 בלבד, לאחר שאחיו הבחין בחוש ההומור שלו ועודד אותו לנסות להופיע. מה שהתחיל כהופעה במועדון קטן בבוסטון הפך בהמשך לקריירה של עשרות שנים מול קהל של מיליונים. 2. הוא יהודי גאה ותומך בישראל סנדלר נולד בברוקלין למשפחה יהודית ששורשיה במזרח אירופה, ומעולם לא הסתיר את החיבור שלו ליהדות. הוא הגדיר את עצמו כ"מאוד פרו־ישראלי", יצא נגד אמנים שתומכים בחרם על ישראל ואף תרם 400 קונסולות משחק למשפחות בצפון שבתיהן נפגעו במלחמת לבנון השנייה. לאחר מתקפת 7 באוקטובר כתב כי לבו נשבר בעקבות המתקפה על ישראל, ובהמשך הצטרף למכתב שקרא לפעול לשחרור החטופים. למרות הקשר העמוק, סנדלר סיפר כי עדיין לא ביקר בארץ, אך ביקור בישראל נמצא בראש רשימת החלומות שלו - וב-2024 אף הבטיח: "אני אבוא".

אדם סנדלר ( צילום: שטארסטוק )

3. הוא פוטר דווקא כשהתחיל להצליח

בשנת 1990 הצטרף סנדלר ל"סאטרדיי נייט לייב" ככותב, ובהמשך הפך לאחד מחברי הקאסט. למרות שצבר פופולריות, בשנת 1995 הוא פוטר מהתוכנית לצד חברו הקרוב כריס פארלי. שנים לאחר מכן הוא חזר להנחות את התוכנית וצחק על הפיטורים בשיר מיוחד.

4. הוא הפך את חנוכה ללהיט

במהלך תקופתו ב"סאטרדיי נייט לייב" ביצע סנדלר לראשונה את "שיר החנוכה". השיר נולד מתוך התחושה שכמעט כל שירי החגים בארצות הברית עוסקים בחג המולד, והפך במהירות ללהיט ולאחד משירי חנוכה המוכרים בתרבות האמריקאית.

5. הוא הכיר את אשתו בצילומים

בסוף שנות ה-90 הכיר סנדלר את השחקנית והדוגמנית ג'קי טיטון, שהופיעה בתפקיד קטן בסרט "ביג דדי". השניים הפכו לזוג ונישאו בשנת 2003. מאז ג'קי ממשיכה להופיע בתפקידים קטנים ברבים מסרטיו, והשניים נשואים כבר יותר משני עשורים.

אדם וג'קי סנדלר ( צילום: שטארסטוק )

6. הכלב שלו השתתף בחתונה

אחד האורחים הבולטים בחתונתם של אדם וג'קי היה דווקא הכלב שלהם, מיטבול. הוא לא רק הגיע לאירוע, אלא זכה לתפקיד של ממש: הוא צעד בטקס כשהוא לבוש בטוקסידו ונשא את טבעות הנישואים של בני הזוג.

7. הסרטים הפכו לעסק משפחתי

לצד אשתו, גם שתי בנותיו של סנדלר, סיידי וסאני, מופיעות שוב ושוב בסרטיו. בסרט "את כל כך לא מוזמנת לבת המצווה שלי" כבר השתתפה כמעט כל המשפחה, כאשר סאני קיבלה את התפקיד הראשי ושיחקה לצד אביה, אמה ואחותה.

אדם סנדלר ( צילום: שטארסטוק )

8. הוא דואג להשאיר את החברים קרוב

סנדלר ידוע בכך שהוא מלהק פעם אחר פעם את חבריו הקרובים לסרטים שלו. רוב שניידר, קווין ג'יימס, דייוויד ספייד וכריס רוק הם רק חלק מהשחקנים שחוזרים בהפקותיו. כך הוא מצליח לשלב בין עבודה לבין זמן עם החברים שהכיר עוד בתחילת הדרך.

9. הוא אובססיבי לכדורסל

מחוץ למסך, אחת האהבות הגדולות ביותר של סנדלר היא כדורסל. הוא נוהג להגיע למגרשים ציבוריים ולהצטרף למשחקים עם אנשים שהוא כלל לא מכיר, ולעיתים משחק גם לצד כדורסלנים מקצועיים. האהבה שלו לענף הגיעה גם למסך, בין היתר בסרט "השיחוק", שאותו הפיק ובו גם כיכב.

10. הלוק המרושל הפך לסימן ההיכר שלו

גם באירועים נוצצים במיוחד, סנדלר מעדיף בדרך כלל חולצות רחבות, מכנסי כדורסל ונעלי ספורט על פני חליפות מחויטות. עם השנים המראה הנינוח שלו הפך לסימן היכר ואפילו לטרנד אופנתי ברשת, שזכה לכינוי "סנדלרקור".